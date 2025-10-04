Rise And Fall: एक्स हसबैंड युजवेंद्र चहल के बारे में बात करते हुए धरो पड़ीं धनश्री वर्मा, बोलीं- चिंता रहती है...

फेमस कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनों अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रही हैं. इस शो में उन्होंने अपनी शादी को लेकर कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी से बात की. इस दौरान उनकी आंखों में आंसू आ गए. रियलिटी शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें अर्जुन बिजलानी कंटेस्टेंट धनश्री वर्मा से पूछते हैं कि उनकी लव मैरिज थी या अरेंज. इस पर धनश्री ने जवाब दिया, "लव और अरेंज मैरिज दोनों. शुरुआत अरेंज मैरिज से हुई थी. तो असल में वह बिना डेटिंग के शादी करना चाहते थे. मेरा कोई प्लान भी नहीं था."

अर्जुन बिजलानी ने कहा, "मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला था. वह एक अच्छे इंसान लगते हैं और अधिक बोलते नहीं हैं. लेकिन कोई और ऐसा नहीं था जो आपके तलाक या झगड़े को बढ़ावा दे रहा हो, है ना? यह कभी समस्या नहीं थी, है ना?" इस पर धनश्री ने कहा, "हम इस बारे में बाद में बात करेंगे." फिर अभिनेता ने पूछा, "क्या आपको लगता है कि आप दोनों कभी दोस्त बन सकते हैं?" इस पर धनश्री ने जवाब दिया, "मुझे हमेशा चिंता रहेगी. इतना तो मैं कह सकती हूं. मेरी तरफ से यह चिंता कभी खत्म नहीं होगी."

मतलब अभी भी धनश्री वर्मा अपने पूर्व पति चहल को लेकर चिंतित रहती हैं. वीडियो में अर्जुन आगे कहते हैं, "पता नहीं. क्योंकि मैं इतने लंबे समय से अगर किसी महिला के साथ रहूं, तो मुझे लगता है रिश्तों के लिए थोड़ी और कोशिश हो सकती है. हालांकि, मुझे यकीन है कि सबके अपने-अपने कारण होंगे." धनश्री इस बात पर मुस्कुराईं और इमोशनल हो गईं. इसके बाद अर्जुन बिजलानी ने उनको गले लगा लिया.

बता दें, धनश्री इस बात को दोहरा चुकी हैं कि इस रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने काफी कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हो न सका. 2020 में शादी के बंधन में बंधे धनश्री और युजवेंद्र इस साल मार्च में आधिकारिक रूप से तलाक लेकर अलग हो गए थे. इसके बाद बहुत से लोगों ने धनश्री की आलोचना की थी और उन्हें 'गोल्डडिगर' तक कह दिया था.

