Box Office: कार्तिक-अनन्या की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा की क्रिसमस ओपनिंग, धुरंधर के शोर में वसूले इतने

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 1: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के लिए क्रिसमस सौगात लेकर आया है. जहां हाल ही में कहा जा रहा था कि उनकी फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी 2 से 5 करोड़ की कमाई पहले दिन करेगी. वहीं बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन भारत में 7.5 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 9 करोड़ पार हो गया है. हालांकि रणवीर सिंह की धुरंधर को 21वें दिन कार्तिक आर्यन की फिल्म नहीं पछाड़ पाई है.

धुरंधर के शोर में की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ने इतनी कमाई

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी 2026 में रिलीज होनी थी. लेकिन मेकर्स ने क्रिसमस डे के मौके पर फिल्म को रिलीज कर दिया, जिसका फायदा ओपनिंग डे पर फिल्म को मिला. वहीं धुरंधर की बात करें तो क्रिसमस पर फिल्म ने 21वें दिन 26 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया, जिसके बाद धुरंधर का नेट हिंदी कलेक्शन भारत में 633.5 करोड़ हो गया. है. वहीं वर्ल्डवाइड आंकड़ा 985 करोड़ तक पहुंचा है.

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का बजट

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के बजट की बात करें तो कहा जा रहा है कि मेकर्स ने 150 करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया है. जबकि फीस की बात करें तो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ की रकम वसूली है. जबकि अनन्या पांडे की फीस केवल 5 करोड़ है, जो कि कार्तिक आर्यन से 10 गुना कम है.

कार्तिक आर्यन की फिल्मों का ओपनिंग रिपोर्ट कार्ड

कार्तिक आर्यन की सक्सेसफुल फिल्मों की बात करें तो भूल भूलइया 3 ने 36.60 करोड़ की ओपनिंग की थी. जबकि 2022 में आई भूल भुलैया 2 ने 14.11 करोड़ की ओपनिंग अपने नाम की थी. हालांकि सत्यप्रेम की कथा का कलेक्शन 8.25 करोड़ था, जिसे तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ने पीछे छोड़ दिया है.