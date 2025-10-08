विज्ञापन

धनाश्री वर्मा ने फिर लिया युजवेंद्र का नाम, बोलीं- जब मेरा पार्टनर गलत था तब भी मैंने...

यह पहली बार नहीं है जब धनाश्री ने चहल के साथ अपने रिश्ते पर चर्चा की हो. इससे पहले भी वह इस बारे में बोल चुकी हैं.

धनाश्री ने फिर लिया युजवेंद्र का नाम
नई दिल्ली:

रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल' में धनाश्री वर्मा ने एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलासा किया है. शो के हालिया एपिसोड में उन्होंने भारतीय क्रिकेटर और अपने पूर्व पति युजवेंद्र चहल के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की. धनाश्री ने को-कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी और अरबाज पटेल के साथ बातचीत में बताया कि उन्होंने अपने रिश्तों में हमेशा पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन दिखाया है. धनाश्री ने कहा, “मैंने कई बार अपने पार्टनर का साथ तब भी दिया, जब वह गलत थे. मुझे लगा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में मुझे अपनी इस सोच पर अफसोस हुआ.”

यह पहली बार नहीं है जब धनाश्री ने चहल के साथ अपने रिश्ते पर चर्चा की हो. इससे पहले भी वह इस बारे में बोल चुकी हैं. कुछ समय पहले उन्होंने खुलासा किया था, “जब चहल मुझे अपनी जिंदगी में लाना चाहते थे, तब उन्होंने इसके लिए खूब मेहनत की. लेकिन जैसे ही मैंने हामी भरी, चीजें बदलने लगीं. मैंने उनके व्यवहार में बदलाव देखा, लेकिन मैंने इसे अनदेखा किया क्योंकि मुझे अपने रिश्ते और उन पर पूरा भरोसा था. मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं अपने करीबी लोगों को बार-बार मौके देती हूं. लेकिन हर किसी की एक सीमा होती है, और मैं थक चुकी थी. मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की और अपना पूरा 100% दिया. आज भी मैं उनकी चिंता करती हूं और यह कह सकती हूं कि वह हमेशा मेरे लिए अहम रहेंगे.”

एक बार धनाश्री ये कहती भी सुनाई दी थीं कि युजवेंद्र ने शादी के दो महीने में ही उनके साथ चीटिंग शुरू कर दी थी. धनाश्री के किसी भी बयान पर युजवेंद्र ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

