'ये दिल आशिकाना' की एक्ट्रेस जिविधा शर्मा का 23 साल में बदला लुक, पहचानने वाले भी हुए फेल

बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में हिट फिल्में दीं, लेकिन उसके बाद उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले. इन्हीं में से एक हैं जिविधा शर्मा. जिविधा ने फिल्म ये दिल आशिकाना में लीड रोल निभाया था. इसके अलावा उन्होंने टीवी शो और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया. बावजूद इसके, हिट फिल्म देने के बाद उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया. 23 साल बाद ये एक्ट्रेस अब कैसी दिखती है और क्या करती हैं आइए आपको दिखाते हैं.

23 साल बाद अब कैसी दिखती हैं ये दिल आशिकाना'

इंस्टाग्राम पर lallantopcinema नाम के पेज पर जिविधा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में जिविधा ब्लैक साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं. उनके माथे पर काली बिंदी है और खुले बालों में उनका लुक और भी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है. इस वीडियो में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ काले सच के बारे में भी बात की. सोशल मीडिया पर फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दिल आशिकाना देखने में हमेशा मज़ेदार रहती है.

जिविधा को काम क्यों नहीं मिला

जिविधा ने एक इंटरव्यू में बताया कि हिट फिल्म देने के बावजूद उन्हें बॉलीवुड में आगे काम क्यों नहीं मिला. उन्होंने बताया कि डायरेक्टर के पास जातीं तो कुछ लोग उन्हें सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए टच करने की कोशिश करते थे. जिविधा ने ऐसा करने से मना कर दिया और इसी वजह से बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए.

जिविधा शर्मा का करियर

जिविधा शर्मा का जन्म 10 दिसंबर 1980 को दिल्ली में हुआ. उन्होंने 1998 में तमिल फिल्म काधले निम्माधि से एक्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद 1999 में सुभाष घई की फिल्म ताल में ऐश्वर्या राय के साथ सपोर्टिंग रोल किया. साल 2002 में उनकी हिट फिल्म ये दिल आशिकाना रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ करण नाथ लीड रोल में थे.

जिविधा ने इसके अलावा युवारत्न, मिनी पंजाब जैसी फिल्मों में काम किया और तुम बिन जाऊं कहां, जमीन से आसमान तक जैसे टीवी सीरियल्स में भी नजर आईं. कुछ समय बाद उन्होंने फिल्में करना बंद कर दीं और 2000 में शादी कर ली. अब वो मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती हैं. उनके दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी.