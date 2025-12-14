विनोद खन्ना की पहली पत्नी गीतांजलि तलेयारखान की 5 तस्वीरें, अक्षय खन्ना की मम्मी ने इस वजह से दिया था पति को तलाक, दो बच्चों की बनी सिंगल मदर

अक्षय खन्ना को आदित्य धर की डायरेक्टोरियल फिल्म धुरंधर में उनके रोल के लिए बहुत पसंद किया जा रहा है. वह बॉलीवुड के मशहूर वेटरन एक्टर, विनोद खन्ना के बेटे हैं, और उन्होंने साबित कर दिया कि एक्टिंग उनके खून में है. जहां फैंस विनोद खन्ना के स्टारडम और ज़िंदगी के बारे में सब जानते हैं, वहीं बहुत कम लोग उनकी पहली पत्नी और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं.

विनोद खन्ना की पहली पत्नी, गीतांजलि तलेयारखान कौन थीं?

विनोद खन्ना की पहली पत्नी, गीतांजलि, एक मॉडल थीं और पारसी परिवार से थीं. उनके परिवार में वकील और बिजनेसमैन थे, और वह ग्लैमर की दुनिया में आने वाली पहली थीं. अपने पिता के बारे में बात करें तो, गीतांजलि ए.एफ.एस. तलेयारखान की बेटी थीं. वह 1950 के दशक की शुरुआत में पहले कमेंटेटर थे.

कैसे हुई पहली मुलाकात

विनोद खन्ना पहली बार गीतांजलि तलेयारखान से अपने कॉलेज के दिनों में मिले थे. वह उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए थे, और उन्होंने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया. इस समय तक, विनोद फिल्म इंडस्ट्री में कोई बड़ा नाम नहीं थे. हालांकि, इसी दौरान, उन्हें प्रोड्यूसर सुनील दत्त ने देखा, जिन्होंने उन्हें अपनी पहली फिल्म, मन का मीत ऑफर की.

फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने और सफलता का स्वाद चखने के बाद, विनोद ने शादी करने का फैसला किया. 1971 में, उन्होंने गीतांजलि से शादी की, और यह एक शानदार समारोह था जिसमें बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. विनोद खन्ना की ज़िंदगी सेट हो गई थी क्योंकि उनके पास एक प्यारी पत्नी और एक सफल करियर था. 1972 में, गीतांजलि ने उनके पहले बच्चे, राहुल खन्ना को जन्म दिया, और बाद में 1975 में, अक्षय खन्ना का जन्म हुआ. अपना परिवार पूरा होने के बाद, विनोद खन्ना ने आसानी से अपना करियर मैनेज किया, उन्होंने रविवार को काम न करने की पॉलिसी बनाई थी और वह छुट्टी का दिन अपने परिवार के साथ बिताते थे.

विनोद खन्ना और गीतांजलि तलेयारखान के तलाक का कारण

विनोद खन्ना अपने एक्टिंग करियर के शिखर पर थे और उनका एक प्यारा परिवार था, उन्हें और जानने, आध्यात्मिकता पाने की इच्छा हुई. सब कुछ होने के बावजूद, उन्हें कुछ कमी महसूस हो रही थी, और उसे खोजने की तलाश में, उन्होंने 1982 में संन्यास ले लिया था. जिस दिन उन्होंने ओशो के आश्रम के लिए बॉलीवुड और अपने परिवार को छोड़ा, उनकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह बदल गई.

शुरुआत में, विनोद खन्ना, जो USA में थे, फोन कॉल के ज़रिए अपनी पत्नी और परिवार के संपर्क में रहते थे. लेकिन यह दो बढ़ते हुए बच्चों वाले परिवार के लिए काफी नहीं था. गीतांजलि ने अकेले बच्चे को पालने में अपनी मुश्किलें बताईं और बताया कि बच्चों को उनके ठिकाने के बारे में सवाल पूछे जाते थे.

तीन साल तक अकेले ज़िंदगी संभालने और विनोद खन्ना को परिवार में लौटने के लिए मनाने के बाद, उन्होंने उन्हें अपने और अपनी आध्यात्मिकता के बीच चुनने का अल्टीमेटम दिया. जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी, और 1985 में, वे आधिकारिक तौर पर अलग हो गए. विनोद खन्ना 1987 में भारत लौटे, लेकिन तब तक, आश्रम में रहने के उनके फैसले ने उनकी शादीशुदा ज़िंदगी खत्म कर दी थी.

गीतांजलि ने कभी दूसरी शादी नहीं की. उन्होंने अपने दो बच्चों को अकेले पाला. 70 साल की उम्र में, गीतांजलि का 2018 में निधन हो गया. विनोद खन्ना का निधन 2017 में हुआ था.