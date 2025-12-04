विज्ञापन

पति की फिल्म धुरंधर की रिलीज से पहले यामी गौतम को याद आई नेगेटिव पीआर, बोलीं- सबको निगल जाएगी ये सोच

अभिनेत्री यामी गौतम ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बॉलीवुड की उस गंदी प्रथा पर जोरदार हमला बोला है, जिसमें फिल्म रिलीज से पहले पैसे देकर “हाइप” बनवाया जाता है या फिर पैसे न देने पर नेगेटिव बातें लिखवाई जाती हैं.

नई दिल्ली:

अभिनेत्री यामी गौतम ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बॉलीवुड की उस गंदी प्रथा पर जोरदार हमला बोला है, जिसमें फिल्म रिलीज से पहले पैसे देकर “हाइप” बनवाया जाता है या फिर पैसे न देने पर नेगेटिव बातें लिखवाई जाती हैं. यामी ने ‘धुरंधर' का जिक्र किए बिना कहा कि यह फिल्म इस “कैंसिल कल्चर” और पेड नेगेटिव कैंपेन का शिकार बन रही है. यामी ने लिखा, “बहुत दिनों से मन में बात थी, आज बोलना जरूरी लगा. फिल्म को प्रमोट करने के नाम पर कुछ लोग पैसा मांगते हैं कि अगर दिया तो अच्छा-अच्छा लिखेंगे, नहीं दिया तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही लगातार बुरा लिखते रहेंगे. यह सीधे-सीधे ब्लैकमेलिंग जैसा है.” 

क्या बोलीं यामी गौतम

‘आर्टिकल 370' और हालिया ‘हक' जैसी फिल्मों से तारीफ बटोर चुकीं यामी ने आगे कहा, “अब तो यह नया नॉर्मल बन गया है कि कोई भी पैसा देकर किसी फिल्म को ऊपर उठा देगा या किसी दूसरे कलाकार-फिल्म को नीचा दिखा देगा. यह कीड़ा हमारी इंडस्ट्री को अंदर ही अंदर खोखला कर देगा.” उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मिसाल दी और लिखा, “साउथ में कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि वहां पूरी इंडस्ट्री एकजुट रहती है. मैं अपने सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर भाइयों-बहनों से अपील करती हूं कि इस गंदी प्रथा को अभी रोको, वरना यह सबको निगल जाएगा.” 

पति आदित्य धर के लिए यामी ने क्या कहा

अपने पति और ‘धुरंधर' के निर्देशक आदित्य धर का नाम लिए बिना भी यामी ने उनकी मेहनत का जिक्र किया. उन्होंने लिखा, “मैं एक ऐसे ईमानदार इंसान की पत्नी हूं जिसने इस फिल्म में अपनी जान डाल दी है. पूरी टीम ने दिन-रात मेहनत की है ताकि भारत को कुछ ऐसा मिले जिस पर हम सबको गर्व हो.” यामी ने चिंता जताई कि दर्शकों को पहले से ही बता दिया जाता है कि उन्हें कौन-सी फिल्म अच्छी लगनी चाहिए और कौन-सी नहीं. उन्होंने आखिर में लिखा, “फिल्म बनाने का मजा और दर्शकों के सामने पेश करने का मजा मत मारो. दर्शक खुद फैसला करेंगे. हमें अपनी इंडस्ट्री को बचाना है.” गौरतलब है कि रणवीर सिंह अभिनीत ‘धुरंधर' कल यानी 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है. 

