शाहरुख खान अब क्यों नहीं देते इंटरव्यू, फैन ने किया सवाल तो स्टार ने दिया ऐसा जवाब, लोग बोले-लाजवाब

शाहरुख खान न सिर्फ रोमांस और एक्टिंग के बादशाह बल्कि हाजिर जवाबी में भी उनका कोई मुकाबला नहीं है. वो चंद ऐसे स्टार्स में से एक हैं जिनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर जबरदस्त पकड़ है. साथ ही विटी रिप्लाई में भी वो किसी से कम नहीं है. शायद इसलिए फैंस उनके इंटरव्यूज का इंतजार करते हैं. और, जब खुद शाहरुख खान सोशल मीडिया पर AskSRK का सेशन शुरू करते हैं तब फैन्स के सवाल पर शाहरुख खान के दिलचस्प जवाब दिल जीत लेते हैं. इस बार शाहरुख खान से एक फैन ने इंटरव्यू को लेकर सवाल किया.

फैन का सवाल

शाहरुख खान ने ट्विटर पर AskSRK सेशन शुरू किया. इस सेशन में कई फैन्स ने किंग खान से कई तरह के सवाल पूछे. इसी सेशन में फिल्मी हूं नाम के ट्विटर हैंडल ने भी एक सवाल किया. वो सवाल कुछ इस तरह था कि अब शाहरुख खान इंटरव्यूज क्यों नहीं देते हैं. आगे लिखा है कि प्रेस के सवालों पर आपको जवाब देते हुए देखना अच्छा लगता है. इस सवाल के जवाब में शाहरुख खान ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया. उन्होंने लिखा, अभी कहने के लिए कुछ नया नहीं है. आगे उन्होंने लिखा कि पुराने इंटरव्यू ही लोग काफी पसंद कर रहे हैं, हा... हा... हा...

Have nothing new to say….and old interviews have aged well so….ha ha https://t.co/4RGRYSsceE — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025

शाहरुख ने किया लाजवाब

शाहरुख खान के इस जवाब पर फैन्स ने उन पर जमकर प्यार लुटाया. एक फैन ने लिखा कि आपके पास कभी शब्द कम नहीं पड़ते. आपने एक बार फिर लाजवाब कर दिया. एक और फैन ने लिखा कि सही बात है आपके पुराने इंटरव्यू आज भी देखने लायक हैं. इस सवाल के अलावा भी फैन्स ने शाहरुख खान से दिलचस्प सवाल पूछे हैं. एक फैन ने पूछा कि क्या आप ने अपने डिंपल का इंश्योरेंस करवाया है. कुछ फैन्स ने उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी सवाल किया है.