जया पहले से ही हिंदी सिनेमा की एक सफल अभिनेत्री थीं, जबकि रेखा अपनी जगह बनाने में जुटी थीं. उसी दौरान, रेखा की पहली बार जया के प्रेमी अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई.

जब अमिताभ-जया की शादी में नहीं दिया गया रेखा को निमंत्रण, एक्ट्रेस हुई थीं बेहद नाराज, मैं उसी बिल्डिंग में...
बॉलीवुड का 1970 का दशक नाटकीयता, स्टारडम और रिश्तों के उतार-चढ़ाव से भरा हुआ था. इसी दौर में जन्मी एक कहानी आज भी चर्चा में रहती है — अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी (अब बच्चन) और रेखा के बीच का कथित रिश्ता.
फिल्म इंडस्ट्री में यह वह दौर था जब अमिताभ और जया की जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट थी, जबकि रेखा अपने करियर को बनाने की कोशिश कर रही थीं. इसी दौरान रेखा ने जया की बिल्डिंग में रहना शुरू किया, और दोनों के बीच एक बहन जैसा रिश्ता बन गया. रेखा स्नेहपूर्वक जया को “दीदीबाई” कहकर बुलाती थीं.

रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात
जया पहले से ही हिंदी सिनेमा की एक सफल अभिनेत्री थीं, जबकि रेखा अपनी जगह बनाने में जुटी थीं. उसी दौरान, रेखा की पहली बार जया के प्रेमी अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई. यह वही समय था जब तीनों के जीवन की कहानी एक-दूसरे से जुड़ने लगी थी.

‘ज़ंजीर' साबित हुई अमिताभ के लिए लक्की
साल 1973 में अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘ज़ंजीर' रिलीज़ हुई. लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. ‘एंग्री यंग मैन' के रूप में उनकी पहचान बनी और उन्होंने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली. फिल्म की सफलता के तुरंत बाद अमिताभ और जया ने शादी कर ली — लेकिन इस शादी में रेखा को आमंत्रित नहीं किया गया.

रेखा को नहीं किया अमिताभ और जया की शादी पर आमंत्रित
लेखक हनीफ ज़वेरी ने अपनी किताब “महमूद: ए मैन ऑफ़ मेनी मूड्स” में लिखा है कि “अमिताभ और अनवर (महमूद के भाई) गहरे दोस्त थे. अनवर ने बताया कि वे अक्सर अमिताभ, जया और रेखा को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते थे — जया और अमिताभ

'आगे की सीट पर बैठते, और रेखा पीछे की सीट पर'
जगरनॉट की ओर से पब्लिश लेखक यासर उस्मान की किताब “रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी” में उल्लेख है, “3 जून, 1973 को अमिताभ और जया की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन रेखा को आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ.”
एक इंटरव्यू में रेखा ने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी — “इतनी अच्छी दोस्ती और नज़दीकी के बावजूद, उन्होंने मुझे अपनी शादी में बुलाने की भी ज़हमत नहीं उठाई, जबकि मेरा घर भी उसी बिल्डिंग में था.”

कैसी थी रेखा और अमिताभ की जिंदगी
रेखा ने 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन कुछ महीनों बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली. दूसरी ओर, अमिताभ और जया 1973 से साथ हैं और उनके दो बच्चे हैं — अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा.

