एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ पर कांतारा एक्टर ने जताई संवेदना, कहा जब हालात बेकाबू हो....

कुछ दिन पहले तलापति विजय की करूर रैली में भगदड़ मच गई थी. 41 लोगों को उस भगदड़ में जान गंवानी पड़ी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए. इस गंभीर मसले पर ऋषभ शेट्टी ने भी अपनी राय रखी.

कांतारा के बाद आई मूवी कांतारा चैप्टर 1 ने भी दर्शकों को निराश नहीं किया. बल्कि ये फिल्म लंबे इंतजार के बाद दर्शकों की उम्मीदों पर जरूरत से कहीं ज्यादा खरी उतरी है. जिसके लिए देशभर से फिल्म को ढेरों तारीफें भी मिल रही हैं. फिल्म के साथ साथ इसके एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी भी खूब चर्चा में हैं. हाल ही में ऋषभ शेट्टी ने एनडीटीवी से भी खास चर्चा की. जिसमें हीरो वर्शिप यानी कि हीरो या हीरोइन को पागलों की तरह चाहने या पूजने पर भी बात हुई. कुछ दिन पहले थलापति विजय की करूर रैली में भगदड़ मच गई थी. 41 लोगों को उस भगदड़ में जान गंवानी पड़ी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए. इस गंभीर मसले पर ऋषभ शेट्टी ने भी अपनी राय रखी.

हीरो वर्शिप पर क्या बोले ऋषभ?
ऋषभ शेट्टी ने कहा कि साउथ इंडिया में हीरो वर्शिप कोई नई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर हम किसी हीरो या उसके किरदार को पसंद करते हैं, तो हम उसे पूजते हैं. इसमें कुछ गलत नहीं है. हालांकि करूर हादसे पर उन्होंने कहा, ‘ऐसे हादसे दुखी करते हैं. करीब 40 लोगों की जान गई है. इस पर क्या कहूं?' उन्होंने आगे कहा कि किसी एक इंसान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है. ये एक हादसा था, जानबूझकर नहीं ऐसा नहीं हुआ. शायद इसे रोका जा सकता था, लेकिन जब भीड़ बेकाबू हो जाए, तो कौन काबू पाएगा? पुलिस और सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन कभी कभी हालात उनके भी बस में नहीं होते.

विजय ने की मदद, पीड़ितों से की बात
हादसे के अगले दिन, तमिल एक्टर विजय ने मारे गए लोगों के परिवार को 20-20 लाख रुपये और घायलों को 2-2 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की. उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा भी रोक दी. मंगलवार को विजय ने वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित परिवारों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही करूर आकर उनसे मिलेंगे.  

