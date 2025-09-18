विज्ञापन

वजन घटने के बाद क्यों बढ़ जाता है? तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर ने किया खुलासा

तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने बताया क्यों लोग वजन घटाकर भी दोबारा बढ़ा लेते हैं.

तमन्ना भाटिया के फिटनेस कोच ने कही ये बात
नई दिल्ली:

तमन्ना भाटिया सिनेमा की दुनिया का वो नाम हैं जो साउथ से लेकर बॉलीवुड और अब ओटीटी पर खूब पॉपुलर हैं. कुछ दिन पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उनकी वेब सीरीज डू यू वाना पार्टनर रिलीज हुई है. उनकी इस वेब सीरीज की खूब तारीफ हो रही है. फिर इन दिनों उनके स्पेशल सॉन्ग तो फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक की शान बने हुए हैं. हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में भी उनका स्पेशल सॉन्ग नजर आया और वो एक बार फिर दिल जीतने में कामयाब रहीं. लेकिन सिर्फ एक्टिंग और ग्लैमर के लिए ही नहीं बल्कि अपनी फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं. उनकी यही फिटनेस तो उनके फैन्स को फिट रहने के लिए मोटिवेट करती है. क्या आप जानते हैं कि उनके फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने हाल ही में एक ऐसा सच बताया है जो उनके फैन्स की वजन घटाने की कोशिशों में काफी मदद कर सकता है. आइए जानते हैं तमन्ना भाटिया से जुड़ा वो सच आखिर है क्या? 

क्विक फिक्स का धोखा

तमन्ना भाटिया के फिटनेस कोच सिद्धार्थ का कहना है कि लोग वजन घटाने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं. कभी किटो डाइट, कभी नो कार्ब डाइट या फिर घंटों कार्डियो… शुरुआत में सब काम करता है और वजन तेजी से घटता है. लेकिन जैसे ही इंसान अपनी पुरानी लाइफस्टाइल पर लौटता है, वही किलो दोबारा चढ़ जाते हैं. यानी असली गलती है क्विक फिक्स पर भरोसा करना, जो ज्यादा दिनों तक चल ही नहीं सकता. 

तीसरी वजह और भी दिलचस्प है. सिद्धार्थ के मुताबिक, कई लोग सोचते हैं कि उन्हें सब आता है. उन्होंने कुछ आर्टिकल पढ़ लिए, यूट्यूब वीडियो देख लिए और दो-चार बार वजन घटाने-बढ़ाने का एक्सपीरियंस कर लिया. अब उन्हें लगता है कि वे खुद फिटनेस गुरु हैं. लेकिन सच यह है कि 10 किलो वजन घटाना आसान है, उसे सालों तक कंट्रोल में रखना मुश्किल. यही जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं. लेकिन जैसे ही इवेंट खत्म होता है, मोटिवेशन गायब और वजन फिर से हाज़िर. असल दिक्कत ये है कि किसी ने उन्हें मेंटेन करना सिखाया ही नहीं

फिटनेस का असली फंडा

सिद्धार्थ का कहना है कि फिटनेस कोई जादू नहीं बल्कि लाइफस्टाइल का हिस्सा है. इसमें शॉर्टकट्स नहीं चलते. असली सक्सेस तभी मिलेगी जब लोग बेसिक्स पर लौटकर एक सस्टेनेबल प्लान अपनाएंगे. यानी ऐसा प्लान जो जिंदगीभर साथ दे सके, ना कि सिर्फ कुछ हफ्तों तक. तभी वजन घटाने की मेहनत वाकई मायने रखेगी और फिर घटा हुआ वजन दोबारा बढ़ेगा नहीं. इसलिए तो कहते हैं कि सितारों को कभी आंखें बंद करके कॉपी नहीं करना चाहिए. उनकी फिटनेस के पीछे की मेहनत को जरूर ध्यान रखना चाहिए. तभी तो पिछले 20 साल से तमन्ना फिल्म इंडस्ट्री में हर फैन्स को सरप्राइज कर जाती हैं.

