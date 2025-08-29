'बचपन में एक्टिंग सिखाने वाले गुरु संग स्क्रीन शेयर करना सबसे इमोशनल पल'- तमन्ना भाटिया

साल 2005 में तमन्ना ने फिल्मों में डेब्यू किया था और उनकी पहली फिल्म थी हिंदी, जिसका नाम था ‘चांद सा रोशन चेहरा'. लेकिन इसके बाद उन्होंने दक्षिण का रुख कर लिया. शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही एक्टिंग सीखनी शुरू कर दी थी. और अब अपनी आने वाली वेब सीरीज ‘डू यू वान्ना पार्टनर' में उन्होंने अपने एक्टिंग टीचर के साथ स्क्रीन शेयर किया है. इस सीरीज के इवेंट पर बात करते हुए तमन्ना ने अपने एक्टिंग टीचर के नाम का खुलासा करते हुए कहा, "शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन नीरज सर, जो यहां बैठे हैं, वही मेरे पहले एक्टिंग टीचर रहे हैं. उनके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है. सच बताऊं तो जब वो सेट पर डायलॉग बोल रहे थे, तो मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने घूम गई".

तमन्ना ने आगे कहा, "उस वक़्त मैं सिर्फ 13 साल की थी, और बस एक्टिंग सीखना चाहती थी. नीरज सर हमें बिना पैसे लिए सिखाते थे. उनके पास एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें हम जैसे बच्चे थे, जिन्हें बस एक्टर बनना था. हमें ये भी नहीं पता था कि कभी सच में एक्टर बन भी पाएंगे या नहीं. लेकिन उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया. उस ग्रुप में करीब 13 बच्चे थे, और आज उनमें से ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और अच्छा काम कर रहे हैं. नीरज सर ने हमें बचपन से गाइड किया, और आज उनके साथ ये पल शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इमोशनल है".

आपको बता दें कि तमन्ना यहां एक्टर नीरज कबी के बारे में बात कर रही थीं, जो काफी फिल्में और सीरीज कर चुके हैं. तमन्ना की बात सुनकर नीरज भी थोड़े भावुक हुए और उन्होंने कहा, "धन्यवाद तमन्ना, ये कहने के लिए. हां, वो सिर्फ 13 साल की बच्ची थी जब वो मेरे साथ ये वर्कशॉप करने आई थी. लेकिन आज उसने बहुत बोला. मैंने उसे कभी इतना बोलते नहीं सुना था. ये बहुत अच्छी बात है. उसने सच में बहुत समझदारी की बातें कहीं. उसकी हर बात, हर शब्द इस शो के मायने को और गहरा बना देता है".

आगे कहा, "तुम जानते हो, उस वक्त जब वो ये वर्कशॉप कर रही थी, तो बहुत सीरियस रहती थी. और वो गुण आज तक उसके साथ है. वो अपने हर काम को ऐसे करती है जैसे ज़िंदगी का आख़िरी काम हो. और उसी इंटेंसिटी के साथ काम करती है. चाहे वो हल्का-फुल्का कॉमिक सीन हो या कोई गंभीर चीज. वो हमेशा सोचती रहती है, नए आइडिया लाती है, एक्सपेरिमेंट करती है. शॉट लेते वक्त भी अक्सर नए सुझाव लेकर डायरेक्टर से कहती है. मेरे लिए ये बहुत खूबसूरत पल था. उस छोटी सी 13 साल की बच्ची को देखना और आज उसकी इस उम्र में इतनी परिपक्व और शानदार इंसान बन जाना. सच में, उसने अपनी कला को जिस गंभीरता और मेहनत से साधा है, वो क़ाबिले-तारीफ़ है".

यूं तो तमन्ना ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है, पर हाल ही में आई कुछ फिल्मों के खास गानों में उनके डांस की बहुत तारीफ हुई और ये गाने लोकप्रिय भी बने. फिर चाहे वो ‘स्त्री 2' का ‘आज की रात' हो, ‘जेलर' का ‘कावाला' हो या फिर ‘रेड' का ‘नशा'. इन गानों ने तमन्ना की शोहरत में चार चांद लगा दिए हैं.