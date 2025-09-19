विज्ञापन

क्यों ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से बाहर हुईं दीपिका पादुकोण? 25 प्रतिशत फीस बढ़ोतरी, 25 लोगों के...

संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट के बाद अब कल्कि 2898एडी से भी दीपिका पादुकोण बाहर हो गई हैं. 

कल्कि 2898एडी से क्यों बाहर हुईं दीपिका पादुकोण
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मचअवेटेड फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर हो गई हैं. गुरुवार को इसके मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करते हुए फैंस के साथ यह जानकारी शेयर की. मगर इसकी वजह क्या है? इसके पीछे फिल्म निर्माताओं ने तर्क दिया है कि यह सुपरहिट फिल्म 'प्रतिबद्धता और उससे भी अधिक' की हकदार है. फिल्म की निर्माण कंपनी वैजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''यह आधिकारिक घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण अब ‘कल्कि 2898 एडी' के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हम आगे साथ काम नहीं करेंगे. पहली फिल्म के लंबे सफर के बावजूद हमारी कोई स्थायी साझेदारी नहीं बन सकी. ‘कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्में पूर्ण समर्पण और उससे भी अधिक प्रतिबद्धता की हकदार हैं. हम दीपिका को उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं.''

संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से भी बाहर हुई थीं दीपिका पादुकोण

फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी' दूसरी फिल्म है, जिससे दीपिका पादुकोण बाहर हुई हैं. इससे पहले फिल्म 'स्पिरिट' से उनको हाथ धोना पड़ा था, जिसे संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित करने वाले थे. एक्टर प्रभास की यह फिल्म छोड़ने पर मेकर्स ने उन पर यह आरोप लगाया था कि अभिनेत्री ने मां बनने और अपनी बेटी दुआ की देखभाल के लिए 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी. 

दीपिका पर लगे आरोप

दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें आई थीं कि दीपिका ने फिल्म की कमाई और समझौते में संशोधन की भी बात मेकर्स से की थी. इसलिए उन्होंने दीपिका पादुकोण को फिल्म से बाहर करने का फैसला किया. दरअसल, कहा गया कि दीपिका पादुकोण की 20 करोड़ फीस की डिमांड थी. वहीं मां बनने के बाद वह 8 घंटे की शिफ्ट चाहती थीं. इसके बाद इस फिल्म में उनकी जगह अब तृप्ति डिमरी नजर आएंगी. दीपिका के फिल्म से हटने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस पर फिल्म की कहानी को लीक करने की बात कही थी. उन्होंने इसे विश्वासघात कहा था. 

वहीं हाल की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि एक सुपरस्टार जोड़ी अपनी अनुचित मांगों से निर्माताओं को परेशान कर रही है. कई लोगों का मानना ​​है कि यह जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हैं. इस तरह की बातें तब होने लगीं जब निर्देशक संजय गुप्ता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक सुपरस्टार कपल ने 11 वैनिटी की मांग की थी, जिसके चलते फिल्म ही बंद हो गई. अब, कल्कि 2898 ईस्वी के सीक्वल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, कुछ महीनों पहले एक अपुष्ट रिपोर्ट में कहा गया था कि दीपिका पादुकोण ने वैजयंती मूवीज़ के सी अश्विनी दत्त द्वारा निर्देशित नाग अश्विन की दूसरी फिल्म छोड़ दी है. "दीपिका पादुकोण फिल्म के पहले भाग की तुलना में अपनी फीस में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी चाहती थीं. इसके अलावा, उन्होंने अपनी डेली शूटिंग को 7 घंटे की शिफ्ट तक सीमित रखने पर जोर दिया. 

एक सूत्र ने एनडीटीवी को बताया, "निर्माताओं ने उन्हें लंबे काम के घंटों के बदले आराम के लिए एक आलीशान वैनिटी की सुविधा की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. वह अपने 25 लोगों के क्रू के लिए 5-सितारा होटल चाहती थीं. मांगें बहुत ज़्यादा थीं. इससे निर्माताओं के बीच चिंताएं पैदा हुईं और उन्होंने सवाल किया कि वे एक्टर की फीस के अलावा अतिरिक्त खर्च क्यों उठाएं." हालांकि, दीपिका पादुकोण या उनकी टीम ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
