कौन है धुरंधर के 'रहमान डकैत', पापा ने कभी दी थी अमिताभ बच्चन को टक्कर, खुद बनने वाले थे करिश्मा कपूर के हमसफर

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म पहले दिन से ह बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म में दो किरदारों की सबसे ज्यादा तारीफ हुई है. एक रणवीर सिंह का किरदार हमजा और दूसरा रहमान डकैत का. रहमान डकैत का किरदार किसी और ने नहीं बल्कि अक्षय खन्ना ने निभाया है. अक्षय खन्ना विलेन बने हैं मगर वो एक्टिंग के मामले में सभी पर भारी पड़ गए हैं. उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हो गए हैं और हर किसी ने उनकी तारीफ की है. अक्षय खन्ना बॉलीवुड परिवार से ताल्लुक रखते हैं. आइए आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं.

पापा ने कभी दी थी अमिताभ बच्चन को टक्कर

अक्षय खन्ना बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना के बेटे हैं. विनोद खन्ना ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी थीं. उनकी फिल्मों की फैन फॉलोइंग आज भी बहुत तगड़ी है. विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. 70 के दशक में दोनों साथ में नजर आए थे. दोनों काम के मामले में एक-दूसरे को जमकर टक्कर देते थे. काम के बावजूद भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे.

करिश्मा कपूर से होने वाली थी शादी

अक्षय खन्ना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो सिंगल हैं. वो अपनी लाइफ खूब एंजॉय करते हैं. एक समय था जब अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर डेट कर रहे थे. दोनों की शादी भी होने वाली थी मगर करिश्मा की मां बबीता ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था. बबीता की वजह से ये रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका था. उसके बाद करिश्मा कपूर की शादी संजय कपूर से हो गई थी और अक्षय आज भी सिंगल हैं. करिश्मा कपूर और संजय की शादी में अक्षय शामिल हुए थे. उनके करिश्मा के हाथ को किस करते हुए उस समय एक वीडियो खूब वायरल हुआ था.