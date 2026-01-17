'धुरंधर जनता ने हिट करवाया था' भाबीजी घर पर हैं फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर रवि किशन ने कही ये बात

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा करने में कामयाब रही है. जहां फिल्म 1300 करोड़ की कमाई दुनियाभर में हासिल कर चुकी है तो वहीं भारत में आंकड़ा 800 करोड़ के पार हो चुका है. इसके अलावा फिल्म में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के किरदारों और एक्टिंग को खूब तारीफें मिल रही हैं. लेकिन हाल ही में एक्टर रवि किशन, जिनकी अपकमिंग फिल्म भाबीजी घर पर हैं रिलीज को तैयार है. उन्होंने कहा कि धुरंधर को जनता ने हिट करवाया था.

रवि किशन ने फिल्म को सफल करने पर कही ये बात

भाबीजी घर पर हैं फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर रवि किशन ने ऑडियंस से अपील की और बताया कि कैसे फिल्म के बारे में की गई तारीफ एक मूवी की किस्मत बदल देते हैं. उन्होंने कहा, फिल्म को प्लीज अपना आशीर्वाद दें. जैसे आपने 10 साल तक अपना आशीर्वाद टीवी शो को दिया है. फिल्म 6 फरवरी को रिलीज हो रही है और फिल्म की टीम की तरफ से आप लोगों से विनती है कि इसकी तारीफ को फैलाएं.

रवि किशन ने ऑडियंस को दिया धुरंधर की कामयाबी का श्रेय

आगे वह कहते हैं, मैं इस फिल्म के मार्केटिंग बजट के बारे में नहीं जानता. लेकिन अगर ऑडियंस का सपोर्ट मिला तो फिल्म को कोई नहीं रोक सकता. जैसे धुरंधर को जनता ने हिट करवाया था. यह माउथ पब्लिसिटी की वजह से हिट हुई है. जनता के प्यार की वजह से इतिहास रचा गया. हमारी फिल्म भी इसके काबिल है क्योंकि यह आपको एंटरटेन करेगी और आपको इमोशनल भी करेगी.

रवि किशन ने कहा- इस फिल्म का चलना बहुत जरुरी है

आगे रवि किशन ने कहा, इस फिल्म का चलना बहुत जरुरी है. भाग्य में क्या लिखा है, ये कोई नहीं जानता. लेकिन उम्मीद है कि यह इतिहास रचेगी. जैसे धुरंधर ऐतिहासिक बनी है. हमने इस फिल्म की शूटिंग लिमिटेड बजट और लिमिटेड दिनों में की है. टेलेंटेड एक्टर्स के होते हुए शूटिंग कम बजट में हुई है. अगर ऐसी खास फिल्म एक अच्छा वीकेंड निकाल पाती है, तो यह सिनेमा के लिए एक बेंचमार्क सेट करेगी. मुझे लगता है कि फिल्म में वह पोटेंशियल है.”

गौरतलब है कि 6 फरवरी को रिलीज हो रही भाबीजी घर पर है फन ऑन द रन का ट्रेलर आ गया है, जिसमें शुभांगी अत्रे, विदिशा श्रीवास्तव, रोहिताश गौर किशन, मुकेश तिवारी और निरहुआ अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म को शशांक बाली ने डायरेक्ट किया है.