कौन हैं धर्मेंद्र की छोटी बहू? 900 करोड़ कमाने वाली एनिमल देने के बावजूद बॉबी देओल नहीं नेटवर्थ के मामले में बीवी के आसपास

सुपरस्टार धर्मेंद्र बॉलीवुड का जाना माना नाम रहे हैं. वहीं अब उनकी विरासत को बेटे सनी देओल और बॉबी देओल बढा रहे हैं. हालांकि धरम पाजी के परिवार के अन्य सदस्य लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, जिसमें धर्मेंद्र की छोटी बहू तान्या देओल भी शामिल हैं. बॉलीवुड में जहां स्टार वाइव्स अक्सर कैमरों के सामने नजर आती हैं, वहीं बॉबी देओल की पत्नी तान्या देओल हमेशा लो-प्रोफाइल लाइफ जीना पसंद करती हैं. लेकिन उन्हें कई बार इवेंट्स में पति को सपोर्ट करते हुए देखा जाता है. पर क्या आप जानते हैं कि नेटवर्थ के मामले में बॉबी देओल से उनकी वाइफ काफी आगे हैं.

बॉबी देओल और तान्या की लव स्टोरी

बॉबी देओल और तान्या देओल की शादी साल 1996 में हुई थी. दोनों की पहली मुलाकात एक्टर चंकी पांडे के घर पर हुई थी, जहां से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों की शादी 1996 में हुई थी. उनके दो बेटे हैं आर्यमान देओल और धरम देओल.

देओल परिवार में आने से पहले ही मशहूर थीं तान्या

बहुत कम लोग जानते हैं कि देओल परिवार की बहू बनने से पहले ही तान्या देओल हाई-प्रोफाइल सर्कल का हिस्सा थीं. वह करोड़पति बिजनेसमैन देवेंद्र आहूजा की बेटी हैं, जो सेंचुरियन बैंक के प्रमोटर और 20th Century Finance Company के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं.

300 करोड़ की मालकिन हैं तान्या देओल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2010 में पिता के निधन के बाद तान्या देओल (Tanya Deol Net Worth) को करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्ति विरासत में मिली. यही वजह है कि उनकी नेट वर्थ बॉबी देओल से भी कहीं ज्यादा बताई जाती है. दरअसल, करीब 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय बॉबी देओल की नेट वर्थ लगभग 66 करोड़ रुपये बताई जाती है, जो कि तान्या देओल से काफी कम हैं. तान्या और बॉबी फिलहाल मुंबई में करीब 6 करोड़ रुपये के एक लग्जरी घर में रहते हैं.

तान्या देओल ने बिजनेस में बनाई अपनी पहचान

तान्या देओल एक सफल इंटीरियर डिजाइनर और बिजनेसवुमन हैं. उनका खुद का फर्निशिंग स्टोर भी है. वह अपने काम और परिवार पर फोकस करती हैं और सोशल मीडिया व इवेंट्स से दूरी बनाए रखती हैं. तान्या देओल भले ही कैमरों से दूर रहती हों, लेकिन उनकी पहचान एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल महिला की है. देओल परिवार की यह बहू चुपचाप अपनी दुनिया में खुशहाल और बैलेंस्ड लाइफ जी रही हैं.