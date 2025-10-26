विज्ञापन

सतीश शाह की फैमिली में कौन कौन हैं? फिल्मों में आए बिना कितने करोड़ की परिवार के लिए संपत्ति छोड़ गए?

बॉलीवुड के जाने माने एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है. वहीं आज यानी 26 अक्टूबर को उनका अंतिम संस्कार होना है.

कितनी संपत्ति छोड़ गए सतीश कौशिक
नई दिल्ली:

साराभाई वर्सेस साराभाई में इंद्रवधन साराभाई के किरदार के लिए फेमस एक्टर सतिश शाह का बीते दिन 25 अक्टूबर को निधन हो गया है. वहीं आज यानी 26 अक्टूबर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. किडनी से जुड़ी समस्याओं के कारण 74 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. सतीश शाह अपने कॉमेडी रोल्स के लिए जाने जाते थे. वहीं काफी समय से फिल्मी दुनिया से दूर थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बावजूद उनका नेटवर्थ 40 से 50 करोड़ का है.

एक फिल्म के लिए इतनी फीस लेते थे सतीश शाह 

चार दशक से बॉलीवुड की फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आए सतीश शाह लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते थे. उन्होंने डिजाइनर मधु शाह से शादी की थी. कपल के कोई बच्चे नहीं हैं. एक्टर के एक भाई नटवर हैं. जबकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सतीश शाह एक फिल्म के लिए 2 से 5 करोड़ की फीस लेते थे. जबकि उनके नेटवर्थ की ज्यादातर कमाई रियल एस्टेट से आती थी.

सतीश शाह की फिल्मी प्रेम कहानी, इस लड़की से करते थे इश्क, दो बार हुए रिजेक्ट, तीसरी बार में यूं बनी बात

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सतीश शाह की संपत्ति 5.5 करोड़ है, जो अब उनकी वाइफ मधु शाह के लिए छूट गई है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सतीश शाह ने वाइफ मधु से शादी 1972 में की थी.

फिल्मी करियर की बात करें तो स्टार सनफोल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, सतीश शाह ने 1978 में अरविंद देसाई की अजीब दास्तान से बॉलीवुड डेब्यू किया था. उन्होंने 1984 में ये जो है जिंदगी से टीवी की दुनिया में कदम रखा. जबकि हम साथ साथ हैं, जाने भी दो यारो, मैं हू ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हम आपके हैं कौन में अपने कॉमेडी रोल के लिए वह जाने जाते हैं.

