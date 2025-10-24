असरानी के दोस्त हनीफ जावेरी का खुलासा, एक्टर ने जया और रेखा को दिलवाया था एक ही बिल्डिंग में फ्लैट

जब तक सिनेमा रहेगा, तब तक अमिताभ बच्चन और रेखा के अधूरे रहे प्यार की कहानियां हमारे कानों में गूंजती रहेंगी. बिग बी और रेखा की केमिस्ट्री का कोई जवाब नहीं था और सिनेमा जगत में इनके प्यार के किस्से कोने-कोने में थे. दोनों ने कई फिल्मों में साथ में किया और दोनों की नजरों मे एक-दूजे के लिए पर्दे पर ही प्यार नजर आता था. आज भी जब दोनों सदाबहार स्टार किसी इवेंट में एक छत के नीचे स्पॉट होते हैं तो, इनके पुराने किस्सों की चर्चा होने लगती है. अमिताभ बच्चन की पत्नी जया और रेखा का एक किस्सा एक्टर असरानी से भी जुड़ा है. हिंदी सिनेमा के लेजेंड एक्टर असरानी का बीती दिवाली (20 अक्टूबर) को 84 साल की उम्र में निधन हो गया था. चलिए जानते हैं आखिर क्या है वो किस्सा?



रेखा को दिलाया किराए पर कमरा



असरानी ने रेखा और जया बच्चन दोनों के साथ ही काम किया है. यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब जया और अमिताभ की शादी भी नहीं हुई थी, तो असरानी ने जया को किराए का कमरा ढूंढकर दिया था. इस बात का खुलासा असरानी के खास दोस्त हनीफ जावेरी ने किया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, 'असरानी साहब का दिल बहुत बड़ा था, वह लोगों की निस्वार्थ मदद करते थे, उन्होंने रेखा को घर ढूंढने में मदद की थी, रेखा चेन्नई से आई थीं, उस वक्त वह बड़ी स्टार नहीं थीं, असरानी ने एक ब्रोकर के जरिए उन्हें किराए पर एक घर दिलाया था और तब जाकर उन्हें मुंबई में ठिकाना मिला था'.



जया को भी दिलाया था फ्लैट

इसके बाद जया भादुड़ी भोपाल से मुंबई फिल्मों में काम करने आईं और उनको भी किराए पर फ्लैट चाहिए था. इस वक्त तक ना तो रेखा और ना ही जया दोनों को कोई नहीं जानता था और ना ही उन्हें सिनेमा में पहचान मिली थी. ऐसे में असरानी ने दोनों की मदद की थी. असरानी ने उसी ब्रोकर की मदद से जया को भी उस बिल्डिंग में एक किराए का फ्लैट दिलवाया और इस तरह जया और रेखा एक बिल्डिंग में साथ में रहने लगी थीं. बता दें, जया और रेखा ने साथ में फिल्मों में काम किया है, जिसमें सिलसिला (1981) उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे, जबकि साल 1973 में जया और अमिताभ शादी कर चुके थे.