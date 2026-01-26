विज्ञापन

17 साल पहले जब अमेरिका की पुलिस ने शाहरुख खान किया था डिटेन, इस शख्स ने 15 मिनट में करवाया था किंग खान को रिहा

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को अमेरिका के न्यूर्क एयरपोर्ट पर करीब दो घंटे तक रोके रखा गया. कांग्रेस नेता और आईपीएल के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस घटना को याद करते हुए बताया कि शाहरुख खान के साथ वहां दुर्व्यवहार किया जा रहा था.

17 साल पहले जब अमेरिका की पुलिस ने शाहरुख खान किया था डिटेन, इस शख्स ने 15 मिनट में करवाया था किंग खान को रिहा
17 साल पहले जब अमेरिका की पुलिस ने शाहरुख खान किया था डिटेन
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को अमेरिका के न्यूर्क एयरपोर्ट पर करीब दो घंटे तक रोके रखा गया. कांग्रेस नेता और आईपीएल के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस घटना को याद करते हुए बताया कि शाहरुख खान के साथ वहां दुर्व्यवहार किया जा रहा था. राजीव शुक्ला ने हाल ही में न्यूज एजेंसी एएनआई से इस पुरानी घटना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद सुरक्षा व्यवस्था के सख्त नियमों के चलते शाहरुख को एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया. वे वहां पर थे और शाहरुख ने उन्हें फोन किया. शाहरुख ने बताया कि उन्हें दो घंटे से बैठाकर रखा गया है और परेशान किया जा रहा है.

किसने की शाहरुख खान की मदद

राजीव शुक्ला ने तुरंत मदद की. उन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर स्थिति को संभाला. उन्होंने बताया कि शाहरुख को परेशान किया जा रहा था, लेकिन उनकी कोशिश के बाद सिर्फ 15 मिनट में ही शाहरुख खान को रिहा कर दिया गया. राजीव ने कहा, "उनको भी हैरासमेंट हो रहा था... मैंने मदद की और जल्दी छूट गए." यह घटना 2009 की है, जब शाहरुख खान अमेरिका पहुंचे थे. उस समय अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनकी सख्त पूछताछ की. 

खान सरनेम बना परेशानी

शाहरुख ने बाद में खुद इस बारे में बात की थी और कहा था कि उनका सरनेम 'खान' होने की वजह से उन्हें रोका गया. उन्होंने नाराजगी जताई थी और कहा था कि वे दुखी और गुस्से में हैं. इस मामले ने उस समय काफी विवाद खड़ा किया था. भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने भी हस्तक्षेप किया था. कई बार बॉलीवुड सितारों को अमेरिकी एयरपोर्ट पर ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर नाम या मूल की वजह से. राजीव शुक्ला की यह याद दिलाती है कि कैसे सेलिब्रिटी भी ऐसे हालातों से गुजरते हैं. 

