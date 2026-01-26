विज्ञापन

पिछले 27 साल से गरीबों की मदद कर रहा है ये एक्टर, भाई के साथ मिलकर करता है जरूरतमंदो का इलाज

फिल्मों से लेकर वेब सीरीज और अब थिएटर में सक्रिय वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता डॉ. अनिल रस्तोगी को पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है. उन्हें अभिनय और रंगमंच के क्षेत्र में दशकों के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित सम्मान मिला है.

नई दिल्ली:

फिल्मों से लेकर वेब सीरीज और अब थिएटर में सक्रिय वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता डॉ. अनिल रस्तोगी को पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है. उन्हें अभिनय और रंगमंच के क्षेत्र में दशकों के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित सम्मान मिला है. अभिनेता ने आईएएनएस से खास बातचीत में बताया कि वे फिल्मों और थिएटर के साथ समाजसेवा भी कर रहे हैं. फिल्म अभिनेता डॉ. अनिल रस्तोगी ने पद्मश्री 2026 से सम्मानित होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "ये मेरे लिए गर्व की बात है और मुझे इसके साथ कई और भी अवॉर्ड मिल चुके हैं. मुझे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार से सम्मान मिल चुका है, लेकिन अब मुझे पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए सरकार का दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने मेरे काम को पहचाना, मेरी मेहनत को सराहा है."

अभिनेता ने कहा, "मैं साइंस बैकग्राउंड से जुड़ा हूं और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का पूर्व वैज्ञानिक भी रह चुका हूं. मुझे नहीं लगता कि कला के क्षेत्र में जितना लंबा काम मैंने किया है, वो शायद ही किसी ने किया होगा. मैंने अभी अपना 100वां नाटक पूरा किया है और 64 साल से कला के क्षेत्र में काम कर रहा हूं. कला की चार विधाएं हैं: कोई रेडियो में काम करता है, कोई मंच, कोई टीवी और कोई फिल्मों में. मुझे लगता है कि मैं वो कलाकार हूं, जिसने चारों विधाओं में काम किया है. मैंने क्राइम शोज से लेकर डेली सोप में काम किया है. क्राइम शो के 500 एपिसोड कर चुका हूं और फिल्मों और ओटीटी पर भी काम कर चुका हूं."

अभिनेता सिर्फ थिएटर और फिल्मों के हीरो नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी में भी गरीबों की सेवा कर रहे हैं. अभिनेता अपने भाई के साथ मिलकर हरिओम सेवा केंद्र चलाते हैं, जहां गरीब और जरूरतमंदों के इलाज में मदद करते हैं. उन्होंने बताया कि बीते 27 साल से वह हरिओम सेवा केंद्र चला रहे हैं. संस्था के जरिए महंगे इंजेक्शन, खून का प्रबंध, एंबुलेंस उपलब्ध कराना और डायलिसिस किट मुहैया करा रहे हैं.

