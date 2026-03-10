विज्ञापन
90's में बॉलीवुड की जान थी ये एक्ट्रेस, ऋषि-नीतू की शादी में थी छोटी बच्ची, अब तक कहलाती है नंबर 1...पहचाना क्या?

फोटो में दिख रहा ये बच्चा बड़ा होकर बॉलीवुड का जाना-माना स्टार बना. इनके आगे विलेन तो क्या हीरो की भी हेकड़ी निकल जाया करती थी. क्या मां की गोद में बैठे इस स्टार को पहचाना?

फोटो में दिख रही ये बच्ची है टॉप बॉलीवुड हीरोइन

अपने बेधड़क रवैये से इस बच्ची ने इंडस्ट्री में अपनी अलग और खास पहचान बनाई है. साथ ही खुद को एक शानदार एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित किया है. ये बच्ची वैसे तो फिल्मों से जुड़े परिवार से ही ताल्लुक रखती है. लेकिन जिस मुकाम पर पहुंची, वहां तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत भी की है. इस कामयाबी के सफर में बहुत से उतार चढ़ाव भी आए. कभी फिल्में पिटीं तो कभी चाहने वाले ने ही दिल तोड़ दिया. हालात ये हुए कि एक बार तो अपनी जान तक देने की कोशिश कर डाली. लेकिन हिम्मत से फिर उठीं, फिर संभली और फिर मंजिल का सफर तय किया. ये बच्ची हैं रवीना टंडन, जिनकी लव लाइफ भी काफी हद तक फिल्मी ही रही.

इस हीरोइन का था ऋषि कपूर पर क्रश

Raveena Tandon को अपने करियर में एक बार रणबीर कपूर के साथ काम करने का मौका मिल चुका है. रणबीर कपूर, ऋषि कपूर के बेटे हैं. और, जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी की है, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दोनों की शादी के समय रवीना टंडन की उम्र कितनी कम रही होगी. 

रवीना टंडन ने खुद दी थी जानकारी

एक इंटरव्यू में खुद रवीना टंडन ने ये कहा था कि ऋषि कपूर उनके क्रश रहे हैं. ये बात उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट से जुड़े एक इवेंट में कही थी. तब उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें रणबीर कपूर को देखते ही ऋषि कपूर की याद आ जाती है.

शादी से पहले बनीं मां

रवीना टंडन और अक्षय कुमार के रोमांस ने भी खूब सुर्खियां बटोरी है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों का रिश्ता सगाई तक पहुंच गया था. लेकिन ऐन वक्त पर रिश्ते में नया मोड़ आया और दोनों अलग अलग हो गए, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड तक की कोशिश की. हालांकि समय के साथ उनके हालात बेहतर हुए. उनकी शादी अनिल थडानी से हुई. दोनों के दो बच्चे भी हैं. इस शादी से पहले ही रवीना टंडन दो बच्चियों की मम्मी बन चुकी थीं. ये उनकी गोद ली हुई बेटियां थीं.

