सनी देओल की इस एक्ट्रेस ने जब पर्दे पर दिया बिकिनी सीन, ऋषि कपूर संग आई थीं नजर, बोली- कोई पछतावा नहीं

सोनम खान बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक हैं. उन्होंने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया है और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं. सोनम खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी जिंदगी से जुड़ी यादों को शेयर करते रहते हैं.

नई दिल्ली:

सोनम खान बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक हैं. उन्होंने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया है और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं. सोनम खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी जिंदगी से जुड़ी यादों को शेयर करते रहते हैं. सोनम खान ने अपने शुरुआती फिल्मी दिनों की एक खास याद शेयर की है. उन्होंने ऋषि कपूर के साथ अपनी पहली बिकिनी शूटिंग के बारे में बताया. यह शूटिंग यश चोपड़ा की फिल्म 'विजय' के लिए हुई थी. सोनम ने बताया कि वह बहुत घबरा रही थीं, क्योंकि कैमरे के सामने पहली बार आना था और बिकिनी पहनकर सीन करना था. यह शूट मड आइलैंड पर हुआ था.

हाल ही में इंस्टाग्राम पर सोनम ने पुरानी यादें ताजा कीं. उन्होंने लिखा कि यश जी और ऋषि कपूर सर की वजह से सब कुछ आसानी से हो गया. वे दोनों ने उन्हें सहज महसूस कराया. सोनम को पता है कि इस वीडियो को शेयर करने पर कुछ लोग ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने कहा कि उस वक्त वे माता-पिता की मदद के लिए काम कर रही थीं और इतनी हिम्मत दिखाना उनके लिए गर्व की बात है.

वीडियो में सोनम लाल बिकिनी में बीच पर लेटी नजर आ रही हैं. ऋषि कपूर उनके पास हैं और रोमांटिक सीन कर रहे हैं. ऋषि का किरदार उनकी धड़कन सुनता है और पूछता है कि क्या कह रही है. सोनम प्यारा जवाब देती हैं, "कुछ कह रही है, सुनो तो क्या कह रही है." 1988 में आई फिल्म 'विजय' को यश चोपड़ा ने निर्देशित किया था. इसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सोनम और अनुपम खेर जैसे सितारे थे. आपको बता दें कि सोनम खान सनी देओल की त्रिदेव और विश्वआत्मा जैसी कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं. 

