तलपती विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ का ट्रेलर आज मेकर्स ने रिलीज कर दिया है. ट्रेलर को हिंदी, तमिल और तेलुगु तीन भाषाओं में शाम 6:45 बजे लॉन्च किया गया. ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है.

Jana Nayagan Trailer: तलपती की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का ट्रेलर रिलीज, बॉबी देओल का अब तक का सबसे खूंखार अवतार
'जन नायकन' का ट्रेलर रिलीज, तलपति विजय की आखिरी फिल्म
तलपती विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन' का ट्रेलर आज मेकर्स ने रिलीज कर दिया है. ट्रेलर को हिंदी, तमिल और तेलुगु तीन भाषाओं में शाम 6:45 बजे लॉन्च किया गया. ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. फैंस इसे विजय का अब तक का सबसे दमदार अवतार बता रहे हैं. ‘जन नायकन' का ट्रेलर 2 मिनट 52 सेकेंड का है. ट्रेलर पूरी तरह मास एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है. तलपती विजय का स्वैग, दमदार एक्शन और जबरदस्त डायलॉग्स देखने को मिलते हैं. राजनीति और सत्ता की लड़ाई ट्रेलर का अहम हिस्सा है. हर सीन में थ्रिल बना रहता है. ट्रेलर के विजुअल्स काफी स्टाइलिश हैं.

डायरेक्शन और म्यूजिक

फिल्म का निर्देशन एच. विनोथ ने किया है. वहीं म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है. बैकग्राउंड स्कोर ट्रेलर को और ज्यादा पावरफुल बनाता है. एक्शन और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन दर्शकों को सीट से बांधे रखता है.

स्टारकास्ट की दमदार मौजूदगी

फिल्म में तलपती विजय के साथ पूजा हेगड़े, प्रियमणि, ममिता बैजू और बॉबी देओल अहम किरदारों में नजर आएंगे. खास तौर पर बॉबी देओल का लुक और स्क्रीन प्रेजेंस ट्रेलर में लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसके अलावा गौतम वासुदेव मेनन और नारायण भी फिल्म का हिस्सा हैं.

विजय ने क्यों छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री?

मलेशिया में हुए ऑडियो लॉन्च इवेंट में तलपती विजय ने खुलकर कहा कि ‘जन नायकन' उनकी आखिरी फिल्म है. उन्होंने कहा, "मैंने सोचा था कि मैं सिनेमा में एक छोटी सी रेत की झोपड़ी बनाऊंगा. लेकिन फैंस ने मुझे महल बना दिया. अब मैं उनके लिए खड़ा होना चाहता हूं. इसलिए मैंने सिनेमा छोड़ने का फैसला किया".

रिलीज डेट और बॉक्स ऑफिस टक्कर

‘जन नायकन' 9 जनवरी को पोंगल और संक्रांति के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म की टक्कर प्रभास की ‘द राजा साहब' और शिवकार्तिकेयन की ‘पराशक्ति' से होगी, जो 10 जनवरी को रिलीज हो रही है.
 

Jana Nayagan Trailer, Thalapathy Vijay, Thalapathy Vijay Last Film, Bobby Deol
