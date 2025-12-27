विज्ञापन

जब सभी ने ठुकरा दिया, तब सलमान खान ने की थी ये फिल्म, सिर्फ 1 रुपए ली थी फीस

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक हैं. वह हर फिल्म के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा चार्ज करते हैं. हालांकि 2000 के दशक में बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में से एक बनने के बाद भी, उन्होंने एक बार कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था.

सलमान खान ने सिर्फ 1 रुपए में की थी ये फिल्म
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक हैं. वह हर फिल्म के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा चार्ज करते हैं. हालांकि 2000 के दशक में बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में से एक बनने के बाद भी, उन्होंने एक बार कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था. उन्होंने सिर्फ़ 1 रुपए में एक फिल्म की. वह भी तब, जब उस रोल को बॉलीवुड में लगभग सभी ने रिजेक्ट कर दिया था. उनके 60वें जन्मदिन हम आपको बताएंगे, जब सलमान ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी उनके करियर के सबसे निस्वार्थ फैसलों में से एक माना जाता है.

सलमान खान ने फिर मिलेंगे में अपने रोल के लिए लिया सिर्फ़ 1 रुपया

2024 में फिर मिलेंगे के प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने बताया था कि सलमान खान ने 2004 की फिल्म में अपने रोल के लिए सिर्फ़ 1 रुपया चार्ज किया था. ऐसे समय में जब लीड एक्टर्स संवेदनशील विषयों पर काम करने से हिचकिचाते थे, फिर मिलेंगे एक ऐसे किरदार के इर्द-गिर्द घूमती थी जो HIV/AIDS पॉजिटिव है. एक ऐसा रोल जिसमें कोई हीरो वाला आर्क नहीं था, कोई कमर्शियल फायदा नहीं था और जिसका दुखद अंत था. सलमान ने रोहित का किरदार निभाया, जो HIV के साथ जी रहा एक आदमी था, जिसकी आखिर में फिल्म में मौत हो जाती है.

एक वीडियो में बात करते हुए फिल्म निर्माता ने कहा, “सलमान खान ने मेरी एक फिल्म के लिए 1 रुपया चार्ज किया था और फिल्म के क्लाइमेक्स में वह सच में मर गए थे. एड्स के टॉपिक पर पूरे हिंदुस्तान की आबादी के लिए, खासकर युवाओं के लिए जागरूकता पैदा करना.मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि सिनेमा समाज का आईना है और साथ ही भारत और हर भारतीय की धड़कन है. उस समय और आज भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा यूथ आइकन सलमान खान ही हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन कल्पना कीजिए कि सलमान खान को एड्स पर आधारित फिल्म करने के लिए मनाना, जब वह भारत के रैंबो, टर्मिनेटर और सुपरमैन हैं. लीड एक्टर को एचआईवी हो जाता है और फिर वह क्लाइमेक्स में मर जाता है, यही कहानी थी. पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने मना कर दिया और तभी मैंने सलमान खान को फोन किया. सलमान क्लाइमेक्स में एचआईवी के कारण मर जाते हैं. जाहिर है, उनके फैंस खुश नहीं थे, लेकिन मैसेज पूरे देश तक पहुंच गया. इतनी इंटेंस फिल्म होने के बावजूद, फिर मिलेंगे न सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज हुई, बल्कि सैटेलाइट, टेलीविजन, केबल, हर जगह दर्शकों तक पहुंची.”

फिर मिलेंगे के बारे में

रेवती द्वारा निर्देशित और मुकेश उदेशी और शैलेंद्र सिंह द्वारा निर्मित, फिर मिलेंगे में शिल्पा शेट्टी, सलमान खान और अभिषेक बच्चन ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं. इस फ़िल्म में भारत में HIV/AIDS से जुड़े सामाजिक कलंक को दिखाया गया था, जिससे यह इस विषय पर बनी शुरुआती मेनस्ट्रीम हिंदी फ़िल्मों में से एक बन गई. बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार, यह फ़िल्म कमर्शियली फ़्लॉप रही. फिल्म ने 5.50 करोड़ के बजट के मुकाबले सिर्फ़ 5.43 करोड़ कमाए, लेकिन फ़िल्म ने एक गहरा असर छोड़ा और सलमान का फ़ैसला इस बात की याद दिलाता है कि कभी-कभी, सबसे बड़े स्टार सबसे ज़्यादा मायने रखने वाले फ़ैसले लेते हैं.

सलमान खान की आने वाली फ़िल्म

सलमान खान अगली बार बैटल ऑफ़ गलवान में नज़र आएंगे. अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित है. इस फ़िल्म में चित्रांगदा सिंह भी हैं और इसके 2026 में रिलीज़ होने की उम्मीद है.

