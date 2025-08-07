विज्ञापन

'मैं मारता तो वो बचती नहीं', जब ऐश्वर्या संग मारपीट के आरोपों पर सलमान खान ने तोड़ी थी चुप्पी

सलमान खान और ऐश्वर्या राय (अब ऐश्वर्या राय बच्चन) कभी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक थे. उनके रिश्ते की अफवाहें उनके करियर की शुरुआत में शुरू हुईं और मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरीं.

नई दिल्ली:

सलमान खान और ऐश्वर्या राय (अब ऐश्वर्या राय बच्चन) कभी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक थे. उनके रिश्ते की अफवाहें उनके करियर की शुरुआत में शुरू हुईं और मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरीं. हालांकि, यह रिश्ता बाद में विवादों और मुश्किलों के साथ खत्म हो गया. रिश्ता टूटने के बाद ऐश्वर्या ने अभिनेता अभिषेक बच्चन से शादी कर ली, जबकि सलमान अब तक अविवाहित हैं. सालों बाद, ऐश्वर्या ने इस रिश्ते के अपने जीवन पर प्रभाव के बारे में खुलकर बात की. 

2002 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया कि सलमान के साथ उनके रिश्ते में उन्हें अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा, “मैंने सलमान के शराबी व्यवहार को सबसे बुरे दौर में सहन किया. मुझे उनके मौखिक, शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, बेवफाई और अपमान का सामना करना पड़ा.” ऐश्वर्या ने आगे कहा, “मैं काम पर ऐसे जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं. सलमान मुझे परेशान करते थे और जब मैं उनके फोन नहीं उठाती थी, तो वे खुद को चोट पहुंचाते थे. इसलिए, एक आत्मसम्मान वाली महिला की तरह मैंने यह रिश्ता खत्म कर दिया.”

दूसरी ओर, सलमान ने एनडीटीवी को दिए एक पुराने इंटरव्यू में इन आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा, “उस महिला ने जो कहा, उसके बारे में मुझे क्या कहना है... एक पत्रकार ने मुझसे यह सवाल पूछा था, मैंने टेबल पर जोर से हाथ मारा और वह डर गया, जैसे टेबल टूट गई हो. मैंने कहा, ‘अगर मैं किसी को मारूंगा, तो जाहिर है वह झगड़ा होगा. मैं गुस्से में अपनी पूरी ताकत से मारता तो वो बचती नहीं. तो नहीं, यह सच नहीं है, और मुझे नहीं पता यह क्यों कहा गया.'” ऐश्वर्या ने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की और उनकी एक बेटी, आराध्या, है.

