रेखा का देवर बन शुरू किया करियर, 100 से ज्यादा फिल्मों में आ चुका है नजर,इस सुपरस्टार ने बॉलीवुड में पूरे किए 37 साल

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने इंडस्ट्री को कई यादगार सुपरहिट फिल्में देने के साथ आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना शानदार 37 साल पूरा कर लिया है. जी हां, तीन से ज़्यादा दशकों का ये सफर उनके सिनेमाई करिश्मे, कई ब्लॉकबस्टर हिट्स और जबरदस्त फैन फॉलोइंग से भरा रहा है. बॉलीवुड में बतौर सपोर्टिंग एक्टर 1988 में बीवी हो तो ऐसी से सलमान खान ने अपना डेब्यू किया था. हालांकि,1989 में आई सूरज बड़जात्या की मैंने प्यार किया ने पूरा खेल बदलते हुए सलमान खान को रातों रात नेशनल हार्टथ्रॉब बना दिया.

ये फिल्म न सिर्फ सलमान बल्कि इंडियन सिनेमा में रोमांटिक ड्रामा के लिए भी गेम-चेंजर बनकर सामने आई. इस सफलता के बाद सलमान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चाहे वो वांटेड (2009) और दबंग (2010) जैसी ऐक्शन एंटरटेनर्स हों, हम आपके हैं कौन..! (1994) जैसी फैमिली ड्रामा हो, या फिर बजरंगी भाईजान (2015) जैसी इमोशनल कहानी हो उन्होंने लगातार कई हिट फिल्में दीं जिसका सिलसिला आज भी जारी है.

सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर हिट और फ्लॉप दोनों का सामना करने के बाद भी इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद स्टार्स में से एक हैं. उनके फैंस हर उम्र के हैं जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भरे हुए हैं. वहीं, दूसरी तरफ सलमान को नए कलाकारों को राह दिखाने के लिए भी जाना जाता है. वह अपने चैरिटेबल बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के जरिए कई चैरिटी के कामों के लिए भी अक्सर सुर्खियों में बनें रहते हैं. कहना होगा कि सलमान खान ने इंडियन सिनेमा में मास हीरो की परिभाषा पूरी तरह से बदल दी है.

अपने करियर की शुरुआत से ही सलमान खान ने कई टॉप फिल्ममेकर्स के साथ 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करते हुए बहुत से अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. इसके साथ ही उनके फैंस द्वारा हर साल उनकी ईद के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्में त्योहार की तरह सेलिब्रेट की जाती हैं. यही वह कारण है कि सलमान की फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करती हैं.

आने वाली फिल्मों की बात करें तो, फैंस सलमान खान की सबसे ज्यादा इंतेज़ार की जाने वाली नई फिल्म बैटल ऑफ गलवान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. इस फिल्म को अपूर्व लाखिया द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है. इस फिल्म को हाल के समय की सबसे बड़ी युद्ध पर आधारित फिल्म माना जा रहा है. बता दें कि इसकी कहानी 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है और इसमें बहादुरी और देशभक्ति की झलक साफ दिखाई देने वाली है. फिल्म में सलमान खान लीड रोल में हैं, जिसकी वजह से दर्शकों को इससे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं. इंडस्ट्री में सलमान खान ने 37 साल पूरे कर लिए हैं. ऐसे में उनका यह सफर संघर्ष करने की, खुद को बदलते रहने की और हमेशा सुपरस्टार बने रहने की एक प्रेरणा देने वाली कहानी है.

