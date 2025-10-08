जब सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी पर मचा बवाल, सोहा अली खान बोलीं- लोग कहते थे लव जिहाद

विज्ञापन

सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने अक्टूबर 2012 में शादी करने का फैसला किया था. इस अंतर-धार्मिक शादी को लेकर उन्हें काफी आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने अपने फैसले पर अडिग रहकर शादी की.

नई दिल्ली:

सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने अक्टूबर 2012 में शादी करने का फैसला किया था. इस अंतर-धार्मिक शादी को लेकर उन्हें काफी आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने अपने फैसले पर अडिग रहकर शादी की. हाल ही में नयंदीप रक्षित के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान, सैफ की बहन सोहा अली खान ने इस बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि सैफ और करीना की शादी के समय कई अजीबोगरीब खबरें सामने आई थीं. सोहा ने कहा, "जब करीना और भाई की शादी हुई, तब 'लव जिहाद', 'घर वापसी' जैसी अजीब बातें और सुर्खियां बन रही थीं. 

सोहा ने यह भी बताया कि उनकी अपनी अंतर-धार्मिक शादी, जब उन्होंने कुणाल खेमू से शादी की थी, तब भी उन्हें ऐसी ही नफरत और आलोचना का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा, "कई लोग नफरत फैलाने वाले कमेंट्स करते हैं, कई आवाजें उठती हैं, और ये ठीक है. मुझे हर किसी की राय से कोई परेशानी नहीं है. मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों से मैं प्यार करती हूं, जिनकी मैं परवाह करती हूं और जिनका मैं सम्मान करती हूं, वे मेरे साथ हों."

इस साल की शुरुआत में, सोहा अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे सैफ अली खान ने उन्हें करीना कपूर के साथ अपने रिश्ते की खबर दी थी. सोहा ने कहा, "मुझे याद है, हम किसी शूटिंग में थे जब भाई ने मुझे फोन किया और कहा, 'मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता हो कि मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे दो साल छोटी है.' मैंने कहा, 'ठीक है, बहुत अच्छा.' ये मेरे लिए उनका परिचय था." सोहा ने आगे बताया, "जब आप किसी सुपरस्टार से मिलते हैं, तो आपके मन में कुछ धारणाएं होती हैं कि वे कैसे होंगे. लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बिना मिले किसी के बारे में राय बना लें. मुझे लगता है कि किसी को समझने के लिए आपको उनसे मिलना जरूरी है."

सोहा अली खान ने कहा कि करीना के साथ उनका रिश्ता धीरे-धीरे मजबूत हुआ. "पहली कुछ मुलाकातों में मुझे करीना को समझने का मौका नहीं मिला. किसी के साथ रिश्ता बनाने में समय, भरोसा और निरंतरता चाहिए. करीना और मेरे बीच भी ऐसा ही हुआ. पिछले 10-12 सालों में कई ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने हमें करीब लाया." सैफ अली खान और करीना कपूर खान बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक हैं. उनकी प्रेम कहानी 2008 में फिल्म 'टशन' के सेट पर शुरू हुई थी. भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन इसने सैफ और करीना को एक-दूसरे के करीब ला दिया. कई सालों तक डेटिंग करने के बाद, दोनों ने 16 अक्टूबर 2012 को शादी की. उनके दो बेटे हैं - तैमूर (जन्म 2016) और जेह (जन्म 2021).

