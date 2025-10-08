विज्ञापन

वॉर 2 के फ्लॉप होते ही ऋतिक रोशन ने पकड़ी वेब सीरीज की राह, इस ओटीटी पर रिलीज होगी उनकी पहली वेब सीरीज

बॉलीवुड के ‘ग्रीक गॉड' कहे जाने वाले ऋतिक रोशन अब एक नया किरदार निभाने जा रहे हैं लेकिन इस बार कैमरे के पीछे. जी हां, एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके ऋतिक अब फिल्म प्रोड्यूसर बन गए हैं.

ऋतिक बोले- अब बस एक्टिंग नहीं, कहानी भी मेरी होगी
नई दिल्ली:

जी हां, एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके ऋतिक अब फिल्म प्रोड्यूसर बन गए हैं और अपने होम बैनर HRX Films के जरिए पहली वेब सीरीज बनाने की तैयारी में हैं. ये वेब सीरीज Amazon Prime Video पर रिलीज होगी, और बताया जा रहा है कि ऋतिक इसमें एक्टिंग नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से कमान संभालेंगे. अब तक वो सिर्फ किरदारों को निभाते थे, लेकिन इस बार वो खुद एक कहानी गढ़ेंगे अपने विज़न अपनी स्टाइल में.

अब पर्दे के पीछे ऋतिक का जलवा

ऋतिक रोशन की पहली वेब सीरीज किसी मसालेदार रोमांस या एक्शन ड्रामा से नहीं, बल्कि एक सोशल थ्रिलर से शुरुआत करेगी. मतलब कहानी में होंगे ट्विस्ट, रहस्य, और वो इमोशनल हुक जो ऑडियंस को स्क्रीन से जोड़कर रखेगा. बताया जा रहा है कि इस सीरीज़ में एंटरटेनमेंट तो होगा ही, लेकिन साथ में एक ऐसी सोच भी छिपी होगी जो देखने के बाद देर तक दिमाग में घूमती रहेगी. ऋतिक ने इस प्रोजेक्ट पर लगभग तीन साल तक मेहनत की है. वो सिर्फ नाम के प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि हर डिटेल में शामिल रहे हैं. स्क्रिप्ट, टीम, लोकेशन सब कुछ उन्हीं के विज़न से तय हुआ है.सीरीज़ का नाम और स्टारकास्ट अभी टॉप सीक्रेट रखी गई है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि HRX Films इस शो के ज़रिए ओटीटी पर कुछ 'बड़ा और अलग' करने जा रही है.

कृष 4' और डायरेक्शन: दो बड़ी जिम्मेदारियां एक साथ

जहां एक तरफ ऋतिक बतौर प्रोड्यूसर नया कदम उठा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ वो अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी ‘कृष 4' पर भी काम कर रहे हैं. खास बात ये है कि इस बार वो सिर्फ सुपरहीरो के रूप में नहीं, बल्कि डायरेक्टर के तौर पर भी कैमरे के पीछे नज़र आ सकते हैं. कृष 4 की रिलीज 2026 में तय की गई है. फैंस को एक बार फिर उनका सुपरहीरो अवतार देखने का इंतज़ार है. हाल ही में ऋतिक ने War 2 की नाकामी पर खुलकर बात की और लिखा- 'कभी-कभी रोल इतना आसान लगने लगता है कि चुनौती खत्म हो जाती है. और वहीं से असली सीख शुरू होती है'. उनके इस ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया.

फैंस बोले- अब पर्दे के पीछे का भी सुपरहीरो बन गए ऋतिक

ऋतिक के प्रोड्यूसर बनने की खबर सुनकर सोशल मीडिया पर फैंस का जोश देखने लायक था. किसी ने लिखा- 'अब ऋतिक पर्दे के पीछे से भी हीरो बन गए हैं'. तो किसी ने कमेंट किया- 'HRX Films का मतलब ही एनर्जी और एक्सीलेंस है .ये शो धमाका होगा. वाकई, ऋतिक रोशन अब सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, बल्कि पूरे एंटरटेनमेंट गेम को री-डिफाइन करने जा रहे हैं. एक्टिंग, डायरेक्शन और अब प्रोडक्शन तीनों में बैलेंस बनाते हुए उन्होंने साबित कर दिया है कि टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती. अब सबकी नज़रें HRX Films की इस पहली वेब सीरीज पर हैं. जो शायद ओटीटी की दुनिया में ऋतिक का नया ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो.

