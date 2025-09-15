जब लंबाई में खुद से बड़ी एक्ट्रेस को देख भड़क गए थे ऋषि कपूर, जमकर काटा था बवाल, डायरेक्टर भी हो गया था परेशान

साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म "हम किसी से कम नहीं" की शूटिंग के दौरान एक मजेदार किस्सा हुआ, जिसने डायरेक्टर की मुश्किलें बढ़ा दी थीं. दरअसल, इस फिल्म में ऋषि कपूर अपनी को-स्टार की हाइट को लेकर नाराज हो गए थे. उस वक्त ऋषि कपूर बॉलीवुड के बड़े सितारे थे और कई अभिनेत्रियों के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट रही थी. लेकिन इस बार अभिनेत्री की लंबाई उनके लिए परेशानी बन गई, जिससे वह इतने गुस्सा हो गए कि शूटिंग तक मुश्किल हो गई थी.

यह मजेदार किस्सा जीनत अमान ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के एक गाने का वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि ऋषि कपूर को लंबा दिखाने के लिए दो कुशन का इस्तेमाल करना पड़ा था. जीनत ने कहा, "यह बात नासिर हुसैन की फिल्म 'हम किसी से कम नहीं' की है. इस फिल्म में ऋषि कपूर थे और मेरा एक कव्वाली गाने में छोटा सा रोल था. एक फ्लर्टिंग सीन शूट करना था, लेकिन मेरी हाइट देखकर चिंटू जी (ऋषि कपूर) चिढ़ गए."

जीनत ने आगे बताया, "नासिर हुसैन मुझे अपना लकी चार्म मानते थे, क्योंकि मैंने उनकी फिल्म 'यादों की बारात' में काम किया था और वह हिट हुई थी. इसलिए उन्होंने मुझसे इस कव्वाली सीन के लिए अनुरोध किया. सीन में मुझे और ऋषि को सोफे पर बैठकर फ्लर्ट करना था, लेकिन हमारी हाइट में काफी अंतर था. इससे चिंटू जी को गुस्सा आने लगा. आखिरकार, उन्हें एक नहीं, बल्कि दो कुशन पर बैठाया गया ताकि हमारी हाइट का बैलेंस बन सके."

बता दें, जीनत अमान सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. आज वह 73 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उनके स्टाइल और खूबसूरती में आज भी कोई कमी नहीं है.