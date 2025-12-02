विज्ञापन

ऋषि कपूर-नीतू सिंह की संगीत सेरेमनी में इस पाकिस्तानी सिंगर ने बांधा था समा, 46 साल पुराना कार्ड वायरल

राज कपूर ने दिसंबर 1979 में पाकिस्तानी गायक नुसरत फतेह अली खान को बेटे ऋषि कपूर की संगीत सेरेमनी में बुलाया था.

ऋषि कपूर की संगीत सेरेमनी में नुसरत फतेह अली खान ने बांधा था समा
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के शो-मैन राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. राज कपूर ने बेटे ऋषि की शादी बड़ी धूमधाम से की थी और शादी में पूरा बॉलीवुड उमड़ा था. राज कपूर ने अपने दौर के सभी एक्टर्स और अपने दोस्तों को भी बेटे की शादी में बुलाया था. आज भी ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं और यह बॉलीवुड के ग्रैंड सेलिब्रेशन में से एक है. ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी की 22 जनवरी 1980 को हुई थी और स्टार कपल का वेडिंग रिसेप्शन 23 जनवरी को आरके स्टूडियो में हुआ था, जिसमें देसी-विदेशी स्टार्स गेस्ट एक ही छत के नीचे स्पॉट हुए थे और अब ऋषि कपूर और नीतू कपूर का वेडिंग रिसेप्शन कार्ड सामने आया है और साथ ही इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें.

ऋषि-नीतू का वेडिंग रिसेप्शन इनवाइट वायरल

पहले बात करेंगे ऋषि कपूर और नीतू कपूर के वेडिंग रिसेप्शन कार्ड की, जिसमें सबसे ऊपर मिस्टर और मिसेज राज कूर लिखा हुआ है. फिर ऋषि कपूर और नीतू कपूर का नाम लिखा है. वेडिंग रिसेप्शन की डेट बुधवार 23 जनवरी 1980 लिखी हुई है और पार्टी का टाइम 6.30 बजे से 9 बजे तक लिखा हुआ है. वेडिंग रिसेप्शन वेन्यू चेंबूर (बॉम्बे) आरके स्टूडियो है. इसके बाद कपूर खानदान के नाम लिखे हुए हैं. वायरल तस्वीरों की बात करें तो में इसमें पाकिस्तान के मशहूर दिवंगत कव्वाली गायक नुसरत फतेह अली खान अपनी मंडली के साथ गाने गाते नजर आ रहे हैं. बता दें, तब तक नुसरत साहब ने बॉलीवुड के लिए कोई गाना नहीं गाया था.

संगीत सेरेमनी में छाए थे नुसरत फतेह अली खान

तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नुसरत के गानों पर ऋषि कपूर जमकर डांस करते दिख रहे हैं. इन तस्वीरों में नुसरत फतेह अली खान के भतीजे राहत फतेह अली खान भी नजर आ रहे हैं. गौरतलब है कि राज कपूर ने साल 1979 में ऋषि कपूर की संगीत सेरेमनी में उन्हें परफॉर्म करने लिए बुलाया था और यहीं से नुसरत के बारे में बॉलीवुड को पता चला था. इसके बाद नुसरत के लिए भारत में कॉन्सर्ट के दरवाजे खुल गए थे. साल 1996 में फिल्म 'और प्यार हो गया' में पहली बार बॉलीवुड में गाना गाने और कंपोज करने का मौका मिला था.

