विज्ञापन

इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट ने गाया 'ओ मेरी महबूबा' गाना, इमोशनल हुईं जीनत अमान, धर्मेंद्र के लिए कही ये बात

इंडियन आइडल के लेटेस्ट एपिसोड में जीनत अमान और हेलन मेहमान बनकर पहुंची थीं, जहां कंटेस्टेंट ने एक से बढ़कर एक गाने गाए.

Read Time: 3 mins
Share
इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट ने गाया 'ओ मेरी महबूबा' गाना, इमोशनल हुईं जीनत अमान, धर्मेंद्र के लिए कही ये बात
इंडियन आइडल में धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुई जीनत अमान
नई दिल्ली:

भारतीय सिनेमा का सुनहरा दौर आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है. पुराने गाने, उनकी धुनें और उनसे जुड़े कलाकार आज भी दर्शकों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं. जब ऐसे ही किसी क्लासिक गीत को नई पीढ़ी की आवाज में सुना जाता है, तो यादों का एक पूरा दौर सामने आ जाता है. कुछ ऐसा ही सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के मंच पर देखने को मिला, जहां एक कंटेस्टेंट की आवाज ने न सिर्फ दर्शकों, बल्कि दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान को भी भावुक कर दिया. शो के लेटेस्ट एपिसोड में जीनत अमान स्पेशल गेस्ट बनकर शामिल हुई. इस एपिसोड में कंटेस्टेंट तनिष्क शुक्ला ने लोकप्रिय गाना 'ओ मेरी महबूबा' पर शानदार परफॉर्म किया.

इमोशनल हुईं जीनत अमान

यह गाना हिंदी सिनेमा के क्लासिक सॉन्ग्स में गिना जाता है और आज भी लोगों का पसंदीदा है. जैसे ही तनिष्क ने गाना शुरू किया, पूरा माहौल भावनात्मक हो गया. उनकी आवाज और अंदाज ने सभी को गाने की याद दिला दी. मंच पर बैठे जज और वहां मौजूद दर्शक उस दौर में खोते नजर आए, जिसे हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा कहा जाता है.

धर्मेंद्र की जीनत अमान को आई याद

तनिष्क की इस परफॉर्मेंस को देख अभिनेत्री जीनत अमान मंच पर भावुक हो गईं. उन्होंने तनिष्क की तारीफ करते हुए कहा कि उसकी आवाज सुनते ही उन्हें धर्मेंद्र जी की याद आ गई. जीनत अमान ने कहा कि गाना सुनते हुए ऐसा लगा जैसे पुराने दिन फिर से लौट आए हों. जीनत अमान ने कहा, ''तनिष्क की आवाज में वह सच्चाई और गहराई है, जो सीधे दिल तक पहुंचती है. यह गीत और इससे जुड़े पल मेरे जीवन में बेहद खास हैं. जब कोई युवा कलाकार ऐसे गाने को पूरे सम्मान और भावना के साथ पेश करता है, तो वह अनुभव और भी खास बन जाता है. इस परफॉर्मेंस से देखा जा सकता है कि संगीत किस तरह पीढ़ियों के बीच एक मजबूत पुल बनाता है.''

जीनत अमान ने कही ये बात

एपिसोड के दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए जीनत अमान ने 'इंडियन आइडल' की खासियत पर भी बात की. उन्होंने कहा, ''यह शो पुरानी यादों और नए जोश का सुंदर मेल है. आज के युवा सिंगर्स जिस आत्मविश्वास और अपनी अलग पहचान के साथ पुराने गानों को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, वह न सिर्फ ताजगी भरा है बल्कि भावनात्मक भी है. यह दिखाता है कि अच्छा संगीत कभी पुराना नहीं होता और हर दौर में लोगों के दिलों को छू सकता है.''

जीनत अमान के साथ हेलन भी बनी थीं शो का हिस्सा

इस खास एपिसोड में जीनत अमान के साथ दिग्गज अभिनेत्री हेलन भी मौजूद थीं. 1970 के दशक में हेलन शानदार डांस, ग्रेस और अलग पहचान के लिए जानी जाती थीं. 'इंडियन आइडल' का 16वां सीजन दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है. इस शो में जज के तौर पर मशहूर गायिका श्रेया घोषाल, संगीतकार विशाल ददलानी और सिंगर-रैपर बादशाह हैं. वहीं, शो को आदित्य नारायण होस्ट कर रहे हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zeenat Aman, Dharmendra, Indian Idol, O Meri Mehbooba
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com