रेणुका शहाणे पति आशुतोष राणा के ‘एग्रेसिव’ साइड को लेकर बोलीं- उसकी जिंदगी में शांति की वजह...

जानी-मानी एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने एक बार माना था कि उनके पति एक्टर आशुतोष राणा नेचर से काफी एग्रेसिव हैं.

आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे ने 2001 में शादी की
नई दिल्ली:

जानी-मानी एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने एक बार माना था कि उनके पति एक्टर आशुतोष राणा नेचर से काफी एग्रेसिव हैं. लेहरेन के साथ एक पुराने इंटरव्यू में ‘हम आपके हैं कौन' एक्ट्रेस ने अपने अलग-अलग वर्किंग स्टाइल के बारे में बात की और बताया कि कैसे वे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक-दूसरे से सीखते रहते हैं. रेणुका ने कहा, “मुझे लगता है कि हम हमेशा एक-दूसरे को बेहतर होने के लिए बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वह एक ज़बरदस्त एक्टर हैं.मुझे लगता है कि वह शानदार हैं और मेरी एक्टिंग के बारे में उनके इनपुट हमेशा मुझे बेहतर परफॉर्म करने में मदद करते हैं और मुझे लगता है कि एक्टिंग के लिए उनमें जो ड्राइव और पैशन है, वह मुझमें नहीं है. मैं एम्बिशियस नहीं हूं, इसलिए जो एम्बिशन मैं उनमें देखती हूं, मुझे लगता है कि एक एक्टर के तौर पर मेरे लिए वह ड्राइव मेरे अंदर लाना बहुत ज़रूरी है. इसलिए मैं उसे अपने अंदर लाने की कोशिश कर रही हूं.”

रेणुका ने आगे कहा, "वह बहुत अग्रेसिव है. इसलिए मुझे लगता है कि मेरी वजह से वह थोड़ा शांत हो गया है, इसलिए हम एक-दूसरे की मदद करते हैं. हम दोनों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही प्रोफेशन से होने के बावजूद, हम एक्टर हैं. फिर भी हमारे बीच बिल्कुल भी ईगो नहीं है. उसकी एक्टिंग को लेकर मेरी राय मायने करती है, वह इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लेता है. हम दोनों का मानना ​​है कि प्यार से ज़्यादा, एक-दूसरे के लिए हमारा सम्मान ही हमारे रिश्ते की मुख्य नींव है."

आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे ने 2001 में शादी की और दो बेटों के प्राउड पेरेंट्स हैं. दिलचस्प बात यह है कि उनकी लव स्टोरी हंसल मेहता की एक फिल्म के प्रीव्यू से शुरू हुई थी जो कभी रिलीज़ नहीं हुई, फिर भी यह ज़िंदगी भर के रिश्ते की शुरुआत बन गई. इस साल 25 मार्च को कपल ने सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाले वीडियो के साथ अपनी 24वीं वेडिंग एनिवर्सरी मनाई, जिसमें उनकी खूबसूरत जर्नी और शादी के दिन के यादगार पलों की एक झलक दिखाई गई.

