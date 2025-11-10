सलमान की ऑनस्क्रीन भाभी ने खोली शादीशुदा प्रोड्यूसर की पोल, दिया था ये प्रस्ताव, बताया फिल्मी दुनिया का काला सच

'हम आपके हैं कौन' जैसी फिल्मों और 'सर्कस' जैसे टीवी शो में अपने दमदार अभिनय के लिए मशहूर अभिनेत्री रेणुका शहाणे ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों में प्रोड्यूसर्स के अनुचित व्यवहार का सामना करने के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि कैसे एक टॉप स्टार होने और एक फिल्मी परिवार से होने के बावजूद, रवीना टंडन को फिल्म के सेट पर अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतनी पड़ती थी और सतर्क रहना पड़ता था.

प्रोड्यूसर का घिनौना प्रपोजल

एक फिल्म निर्माता के साथ अपने दर्दनाक अनुभव को याद करते हुए, उन्होंने ज़ूम को बताया, "एक प्रोड्यूसर मेरे घर आया और एक प्रस्ताव रखा. उसने मुझे बताया कि वह शादीशुदा है, लेकिन उसने मुझे एक साड़ी कंपनी का ब्रांड एंबेसडर बनने के लिए कहा और कहा कि वह मुझे उसके साथ रहने के लिए हर महीने स्टाइपेंड देगा. मैं और मेरी मां हैरान रह गए."

रेणुका ने बताया कि उन्होंने फिल्म निर्माता के प्रपोजल को ठुकरा दिया, जो फिर उसी प्रस्ताव के साथ किसी और के पास गया. हालांकि, उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों के लिए यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली लोग अक्सर उन लोगों के लिए चीजें और मुश्किल बना देते हैं जो उनका विरोध करते हैं. "कभी-कभी, जब आप किसी के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, तो वे बदला लेने आते हैं और दूसरों से कहते हैं कि वे आपको न लें. यही ख़तरा है. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है."

इंडस्ट्री का काला सच!

रेणुका ने यह भी बताया कि अगर कोई पीड़ित उत्पीड़न की शिकायत करता है, तो उसे अक्सर बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है - या तो उसे प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है या फिर और परेशान किया जाता है, कभी-कभी तो उनके काम के पैसे भी नहीं दिए जाते. उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा क्लब है जो एकजुट होकर पीड़ित को और ज्यादा प्रताड़ित करने की कोशिश करता है."

उन्होंने आगे बताया कि कैसे समय के साथ #MeToo आंदोलन का प्रभाव कम होता गया है, क्योंकि कई आरोपियों ने गंभीर आरोपों के बावजूद काम फिर से शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा, "समस्या यह है कि MeToo आंदोलन के बाद, आरोपी 5-6 साल बाद सब कुछ भूलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं और पुलिस केस जैसा कोई बैकअप नहीं होता, तो लोग आरोप साबित न करने के लिए आप पर ही सवाल उठाएंगे."

रवीना के साथ क्या हुआ?

रेणुका ने बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन का एक उदाहरण भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने याद किया कि कैसे उन्हें भी इंडस्ट्री में अपने पीक ईयर्स के दौरान खुद को शोषकों से बचाने के लिए बेहद सतर्क रहना पड़ता था. रेणुका ने याद करते हुए कहा, "रवीना एक बड़ी हीरोइन थीं और वह इंडस्ट्री से ही आई थीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि आउटडोर शूटिंग के दौरान, हम हर दिन कमरे बदलते हैं ताकि किसी को पता न चले कि हम किस कमरे में रह रहे हैं. ताकि वे आकर समस्या पैदा न करें." उन्होंने कहा कि अभिनेत्रियों के घर अक्सर रात में पुरुष अभिनेता, निर्माता आदि उनके दरवाजे खटखटाते थे और सावधानियां भी काम नहीं आती थीं.