सलमान खान की पूजा भाभी के पति के 10 वीडियो, कभी डर का दूसरा नाम थे वो आज बनते हैं रावण

सलमान खान ने जिस फिल्म में जिस स्टार के साथ काम किया वो जोड़ी हमेशा अमर ही हो गई. फिर चाहे हीरो-हीरोइन की जोडी हो, बाप-बेटे की, भाई-भाई वाली या देवर-भाभी सलमान खान जिस किरदार में आए उस एक्टर के साथ उनका उसी तरह का रिश्ता दर्शकों के दिमाग में फिट हो गया. मिसाल के तौर पर रेणुका शाहणे को ही ले लीजिए. सलमान खान के साथ हम आपके हैं कौन में नजर आ चुकीं रेणुका ने फिल्म में उनकी भाभी का किरदार निभाया था. इस फिल्म में रेणुका और सलमान के बीच बहुत ही प्यारा सा रिश्ता दिखाया गया था. देवर-भाभी की ये जोड़ी आजतक लोगों की पसंदीदा है.

आज मिलिए रेणुका शाहणे के पति से

आज हम आपको सलमान खान की ऑनस्क्रीन भाभी यानी रेणुका शाहणे के असली पति से मिलवाने जा रहे हैं. बता दें कि रेणुका शाहणे के पति जाने-माने एक्टर आशुतोष राणा हैं. रेणुका और आशुतोष की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों की पहली मुलाकात 1998 में हंसल मेहता की एक फिल्म के प्रीमियर पर हुई, जहां सिंगर राजेश्वरी सचदेव ने उनकी जान-पहचान कराई.

आशुतोष, रेणुका के काम से इम्प्रेस्ड थे, लेकिन रेणुका को आशुतोष बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. कुछ महीनों बाद डायरेक्टर रवि राय की दीवाली पार्टी में आशुतोष ने रेणुका को फोन पर दशहरा की शुभकामनाएं दीं जिसके बाद दोनों की फोन पर लंबी बातचीत शुरू हुई. तीन महीने तक ‘फोन-ए-फ्रेंड' की तरह चली यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली. आशुतोष ने अपनी फीलिंग्स एक कविता के जरिए जाहिर कीं जिसका जवाब रेणुका ने भी प्यार के इजहार से दिया. रेणुका की यह दूसरी शादी थी. आशुतोष के पिता और उनके गुरुजी की सलाह पर दोनों ने 2001 में मध्य प्रदेश के दमोह में सादगी से शादी की. आज 24 साल बाद, उनके दो बेटों, शौर्यमन और सत्येंद्र के साथ उनकी यह प्रेम कहानी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं.