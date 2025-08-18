जब रेखा के पिता ने अमिताभ बच्चन के साथ उनके संबंधों पर कही थी ऐसी बात, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली...

रेखा (Rekha) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के अफेयर की अफवाहें दशकों होती रही हैं. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने सुर्खियां बटोरीं, लेकिन ऑफ-स्क्रीन उनके रिश्ते की कभी पुष्टि नहीं हुई. दोनों सितारे चुप रहे, लेकिन सालों पहले, रेखा के पिता अभिनेता जेमिनी गणेशन (Gemini Ganesan) ने इन अटकलों पर अपनी राय दी थी. स्टार एंड स्टाइल के साथ एक पुराने बातचीत में जेमिनी गणेशन ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "लोग मुझसे कहते हैं कि रेखा ने अमिताभ के साथ संबंध बनाकर अपनी निजी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, लेकिन मैं रेखा के निजी मामलों पर उनसे कभी चर्चा नहीं करता. मैं क्यों करूं?"

"जब मैंने कई साल पहले सावित्री और पुष्पावली से शादी की थी, तो सबकी भौहें तन गई थीं और यह इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया था. आज जब कोई दिलीप कुमार के अस्मा से शादी करने या धर्मेंद्र के हेमा से शादी करने की बात सुनता है, तो कोई हैरान नहीं होता. इसलिए, एक तरह से मुझे लगता है कि मैं इंडस्ट्री में विवाहेतर संबंधों का ट्रेंड सेटर रहा हूं." रेखा का जन्म 1954 में जेमिनी गणेशन और पुष्पावल्ली के घर हुआ था, हालांकि उनके माता पिता ने शादी नहीं की थी. रेखा ने अपने निजी जीवन को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने 1990 में व्यवसायी मुकेश अग्रवाल के साथ शादी की, लेकिन दुखद रूप शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली .

इस बीच, अमिताभ बच्चन ने 1973 में जया बच्चन से शादी की. दोनों बेटे अभिषेक बच्चन और बेटी श्वेता बच्चन नंदा के माता पिता बनें. काम की बात करें तो, अमिताभ बच्चन और रेखा ने "दो अनजाने", "मिस्टर नटवरलाल", "सुहाग", "मुकद्दर का सिकंदर" और "सिलसिला" जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया है.