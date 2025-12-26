Amitabh Bachchan को क्रिसमस पर हुआ इस खाने की चीज का लालच, बोले- चपड़ चपड़ खा रहे हैं

अमिताभ बच्चन ने भी बीते दिन क्रिसमस सेलिब्रेट किया, जिसके चलते उन्होंने टेस्टी फूड की झलक फैंस को दिखाई, जिसमें बेक्ड ट्रीट ने फैंस का ही नहीं खुद बिग बी का भी ध्यान आकर्षित किया. इंस्टाग्राम पर हाउस ऑफ डो कैफे की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, क्रिसमस का समय है.. मैरी क्रिसमस.. ताजे आटे की खुशबू, खास ब्रेड, और छुट्टियों में किचन की गर्माहट.. कुकीज बहुत टेस्टी हैं.. आज #HouseofDoh से कुछ ऑर्डर की हैं. आप भी ट्राई करें.

इसके अलावा अपने ब्लॉग में बिग बी ने लिखा, कुकीज मंगवा कर खाए हैं हम क्या बताएं. मजा आ गया. अभी और मंगवाए रहे हैं. खूब खाए कुकीज अभी अभी मंगवा के. जबान एकदम ललचा रही है. छोड़ा और मंगवा के. चपड़ चपड़ खा रहे हैं. स्वादिष्ट... थोड़ी देर में और मंगवाएंगे.

क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच बिग बी शूटिंग में बिजी हैं. जहां वह कौन बनेगा करोड़पति का नया सीजन होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. तो वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में कल्कि 2898एडी का नाम शामिल है. इसके अलावा बिजी शेड्यूल के बीच अमिताभ बच्चन फोटो और पोस्ट शेयर करते रहते हैं.

हाल ही में उन्होंने अपने शेड्यूल को पूरा करने के चलते एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, "डिलीवरी की चिंता और टाइमलाइन का ध्यान. काम समय पर खत्म करके देना है. पूरा दिन उसी में निकल गया. संतोषजनक लग रहा है, लेकिन अभी भी काम बाकी है. इसलिए. काम पर वापस."