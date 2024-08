'10 मिनट तक मैं कुछ बोल नहीं पाया...' जब रवि शास्त्री ने बयां किया था गर्लफ्रेंड अमृता सिंह से पहली मुलाकात का हाल

क्रिकेटर और एक्ट्रेसेस की लव स्टोरी बेहद खास होती है. लेकिन कुछ ही कहानी ऐसी होती हैं, जो मुकाम पर पहुंच पाती हैं. इनमें अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का नाम बखूबी फिट बैठता है. लेकिन एक ऐसी जोड़ी है, जिनका प्यार परवान तो चढ़ा. लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचा. यह और कोई नहीं भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री और एक्ट्रेस अमृता सिंह हैं. दोनों की पहली मुलाकात के बारे में कोई नहीं जानता. लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रवि शास्त्री एक्ट्रेस को गर्लफ्रेंड कहकर पुकारते दिख रहे हैं और उनकी पहली मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं.

वीडियो में रवि शास्त्री, अमृता सिंह के साथ अपने पिछले रिश्ते के बारे में खुलकर बात करते हुए दिख रहे हैं. इंटरव्यू के दौरान शास्त्री ने बताते हैं कि अमृता सिंह से उनकी पहली मुलाकात वाकई अजीब थी. उन्होंने कहा कि वह मुलाकात के पहले दस मिनट तक चुप रहे. हंसते हुए उन्होंने एंकर से कहा कि वे हमेशा महिलाओं के सामने शर्मीले रहे हैं, लेकिन कभी इतना नहीं-उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मंच पर इतना डरेंगे.

Ravi shastri' interview of 1992 in which he is talking about his girlfriend Amrita Singh pic.twitter.com/nEAhkvkveM