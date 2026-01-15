जब राज कपूर ने देव आनंद के भाई का बार-बार किया अपमान, गोल्डी की 'गाइड' के थे फैन, फिर भी पहचानने से किया था इनकार

भारतीय सिनेमा में राज कपूर का नाम किसी जादू से कम नहीं माना जाता है. उनकी एक तारीफ किसी भी फिल्ममेकर के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट जैसी होती थी. ऐसे में अगर राज कपूर किसी फिल्म को देखकर भावुक हो जाएं, रो पड़ें और तारीफों के पुल बांध दें, तो ये किसी सपने से कम नहीं लगता. लेकिन ‘गाइड' के डायरेक्टर विजय आनंद उर्फ गोल्डी के साथ जो हुआ, वो जितना दिलचस्प है उतना ही चौंकाने वाला भी. ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं, बल्कि उस दौर के बड़े नामों के बीच छुपे ईगो की भी है. विजय आनंद मशहूर एक्टर देव आनंद के भाई थे.

आधी रात आया शोमैन का फोन

ये किस्सा उस वक्त का है जब ‘गाइड' रिलीज हो चुकी थी और धीरे-धीरे क्लासिक बन रही थी. एक रात करीब 2 बजे देव आनंद के घर फोन बजा. कॉल करने वाले थे राज कपूर. नशे में धुत राज कपूर ने जिद पकड़ ली कि उन्हें अभी के अभी ‘गाइड' देखनी है. देव आनंद ने समझाने की कोशिश की कि सुबह प्रिंट भेज देंगे, लेकिन राज कपूर किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थे. आखिरकार देव आनंद को मजबूरी में रातों-रात फिल्म का प्रिंट आरके स्टूडियो भिजवाना पड़ा.

सुबह-सुबह छलके आंसू

सुबह करीब 6 बजे फिर फोन आया. इस बार आवाज में नशा नहीं, बल्कि भावनाएं थीं. फिल्म खत्म करने के बाद राज कपूर बेहद इमोशनल हो गए थे. उन्होंने देव आनंद से कहा कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारा भाई इतना कमाल का फिल्ममेकर है. वो फोन पर रो रहे थे. देव आनंद को लगा कि इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है.

सामने मिलते ही बदला मिजाज

कुछ दिन बाद एक सोशल गेदरिंग में देव आनंद ने विजय आनंद को राज कपूर से मिलने भेजा. लेकिन यहां कहानी ने अजीब मोड़ ले लिया. राज कपूर ने विजय को पहचाना तक नहीं. उन्होंने पूछा कि क्या करते हो और कहां पढ़ते हो. जब विजय ने बताया कि उन्होंने ही ‘गाइड' बनाई है, तो राज कपूर ने कहा कि अच्छा, देखेंगे. ये सुनकर विजय अंदर से टूट गए.

दोहराया गया वही सीन

कुछ समय बाद देव आनंद की बहन बोनी आनंद एक पूजा में गईं, जहां राज कपूर ने विजय आनंद की फिर से जमकर तारीफ की. हिम्मत जुटाकर विजय उसी रात राज कपूर के घर पहुंचे. लेकिन वहां भी वही सवाल दोहराए गए. जैसे राज कपूर उन्हें जानते ही नहीं हों. ये पल विजय आनंद के लिए बेहद अपमानजनक था.

गाइड ने खुद लिखी अपनी पहचान

इन सबके बावजूद ‘गाइड' ने इतिहास रच दिया. फिल्म ने चार बड़े फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते और सालों बाद कान फिल्म फेस्टिवल तक पहुंची. आज ‘गाइड' इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है और विजय आनंद का नाम हमेशा के लिए अमर हो चुका है.