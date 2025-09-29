जब आर्यन खान के घर पहुंचा ये एक्टर तो रह गया हैरान, बताया- उनके घर में जो कल्चर है वो...

फिल्म स्टार Shah Rukh Khan के बेटे Aryan Khan की हाल ही में रिलीज हुई सीरीज The Ba***ds of Bollywood को लगातार प्यार मिल रहा है. लोग इस वेब सीरीज के के साथ-साथ आर्यन खान के काम की तारीफ भी कर रहे हैं. ऐसे में सीरीज में अहम किरदार निभाने वाले Raghav Juyal ने आर्यन खान को लेकर ऐसी बात कही हैं कि लोग चौंक गए हैं. इस वेब सीरीज की मेकिंग के दौरान राघव आर्यन खान के घर गए थे और उन्हें घर में बिहेव करते देखकर आर्यन को लेकर उनकी पुरानी सोच काफी बदल गई है.

आर्यन खान के घर जाकर दूर हुई राघव की गलतफहमी

Raghav Juyal ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पहले गलतफहमी थी कि बाकी बॉलीवुड स्टार परिवारों की तरह आर्यन खान भी इंग्लिश में बात करते होंगे. उन्हें लगा कि बांद्रा में रहने वाले जिस तरह इंग्लिश बोलते हैं, उसी तरह आर्यन भी बोलते होंगे. लेकिन जब वो उनके घर गए तो उन्हें हिंदी बोलता देखकर हैरान हो गए.

राघव ने कहा कि आर्यन खान के घर का कल्चर दिल्ली वाला है. उन्हें दिल्ली वाला कल्चर सिखाया गया है और वो घर में बिलकुल साधारण हिंदी बोलते हैं. राघव ने कहा कि आर्यन खान की हिंदी बहुत ही नेचुरल कमांड के साथ आती है, उन्हें देखकर नहीं लगता कि उन्हें हिंदी बोलने के लिए मेहनत करनी पड़ रही होगी. वो तब तक हिंदी बोलता है जब तक इंग्लिश बोलने की जरूरत महसूस न हो.

आर्यन खान के घर में पंजाबी माहौल

Raghav Juyal ने कहा कि शाहरुख और गौरी खान के दिल्ली वाला होने के कारण ही घर के माहौल पर असर होता है. आर्यन खान के घर का कल्चर दिल्ली वाला है और थोड़ा पंजाबी माहौल है. वहां घर के सभी लोग पंजाबी और हिंदी टोन में बातचीत करते हैं. आर्यन की मां गौरी उन्हें खाना खाने के लिए ठीक उसी तरह आवाज लगाती हैं जैसे हमारी मां. वो कहती हैं आर्यन जल्दी आओ, खाना खा लो. आपको बता दें कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड को देश विदेश में पसंद किया जा रहा है. इस सीरीज में राघव जुयाल के साथ मोना सिंह, लक्ष्य लालवानी, मनोज पाहवा और आन्या सिंह का अहम रोल है.