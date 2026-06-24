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सनी देओल की इस हरकत पर फूट पड़ा था एक्ट्रेस का गुस्सा, बोलीं- पंजाब जाकर खेती करो, तुम्हारे बस की नहीं एक्टिंग

आज सनी देओल बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन स्टार्स में गिने जाते हैं, लेकिन एक समय उनकी लेटलतीफी से सीनियर एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी बेहद नाराज हो गई थीं. ‘घायल’ की शूटिंग के दौरान घंटों इंतजार करने के बाद वह सीधे सनी देओल के घर पहुंचीं और उन्हें जमकर फटकार लगाई.

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सनी देओल की इस हरकत पर फूट पड़ा था एक्ट्रेस का गुस्सा, बोलीं- पंजाब जाकर खेती करो, तुम्हारे बस की नहीं एक्टिंग
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आज सनी देओल की पहचान बॉलीवुड के दमदार एक्शन हीरो के तौर पर होती है. उनकी फिल्मों में गूंजते डायलॉग और गुस्से वाला अंदाज फैंस को खूब पसंद आता है. लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब खुद सनी देओल को किसी और के गुस्से का सामना करना पड़ा था. वजह कोई फिल्मी झगड़ा या विवाद नहीं, बल्कि उनकी एक आदत थी. मामला इतना बढ़ गया था कि एक सीनियर एक्ट्रेस सीधे उनके घर पहुंच गईं और जमकर क्लास लगा दी. कहा जाता है कि उन्होंने सनी को ऐसी बातें सुनाईं कि एक्टर भी चुपचाप सुनते रह गए. दिलचस्प बात ये है कि इस घटना के बाद सनी देओल ने अपनी गलती मानी और तुरंत माफी भी मांग ली. बॉलीवुड का ये पुराना किस्सा आज भी लोगों के बीच खूब चर्चा में रहता है.

जब फूट पड़ा मौसमी चटर्जी का गुस्सा

ये किस्सा फिल्म 'घायल' की शूटिंग के दिनों का है. उस फिल्म में मौसमी चटर्जी ने सनी देओल की ऑनस्क्रीन भाभी का किरदार निभाया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शूटिंग के दौरान सनी देओल अक्सर सेट पर देर से पहुंचते थे. एक दिन मौसमी चटर्जी काफी देर तक तैयार होकर उनका इंतजार करती रहीं, लेकिन अभिनेता नहीं पहुंचे. इंतजार बढ़ता गया और उनका गुस्सा भी. आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब बात सीधे सनी देओल से ही की जाएगी. वो उनके घर पहुंचीं और बिना किसी लाग-लपेट के अपनी नाराजगी जाहिर कर दी.

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कहा जाता है कि उन्होंने सनी को खूब फटकार लगाई और यहां तक कह दिया कि इस तरह का रवैया किसी कलाकार को शोभा नहीं देता. उन्होंने गुस्से में सनी देओल से कहा था कि अगर वो समय की कद्र नहीं कर सकते और काम को गंभीरता से नहीं लेते, तो उन्हें फिल्मों में काम करने की बजाय पंजाब जाकर खेती करनी चाहिए. एक्ट्रेस की ये बात सुनकर सनी देओल भी हैरान रह गए थे.

डांट का असर ऐसा हुआ कि बदल गई आदत

मौसमी चटर्जी की बातों का सनी देओल पर गहरा असर पड़ा. उन्हें एहसास हुआ कि गलती उनकी ही थी. उन्होंने तुरंत एक्ट्रेस से माफी मांगी और आगे से समय का ध्यान रखने का भरोसा दिया. बताया जाता है कि इसके बाद उन्होंने शूटिंग पर देर से पहुंचने की आदत काफी हद तक सुधार ली. मौसमी चटर्जी और देओल परिवार के रिश्ते भी पुराने और अच्छे रहे थे, इसलिए अभिनेत्री ने उन्हें परिवार के सदस्य की तरह समझाते हुए डांटा था. यही वजह है कि ये किस्सा सिर्फ एक डांट की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे सबक की कहानी बन गया, जिसने एक बड़े स्टार को समय की कीमत समझा दी. आज भी ये थ्रोबैक किस्सा बॉलीवुड के सबसे दिलचस्प किस्सों में गिना जाता है.

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