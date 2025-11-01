विज्ञापन

वो फिल्म जिसमें एक साथ दिखे थे सलमान, अभिषेक और ऐश्वर्या, भाईजान ने एक सीन में लूट लिया था दिल

राज कंवर के डायरेक्शन में बनी साल 2000 में आई फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के में ऐश्वर्या और अभिषेक ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं.

नई दिल्ली:

सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन का रोमांस 2000 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में सबसे हैपेनिंग लव अफेयर रहा. दोनों को 'हम दिल दे चुके सनम' की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया और 2002 में अलग होने से पहले लगभग तीन साल तक एक-दूसरे को डेट किया. यह तो जगजाहिर है कि सलमान और ऐश्वर्या ने संजय लीला भंसाली की फिल्म में साथ काम किया था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वे एक और फिल्म में भी साथ नज़र आए थे, जिसमें ऐश्वर्या के अब पति बन चुके अभिषेक बच्चन भी थे.

इस फिल्म में दिखे साथ

राज कंवर के डायरेक्शन में बनी साल 2000 में आई फिल्म 'ढाई अक्षर प्रेम के' में ऐश्वर्या और अभिषेक ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं, जबकि सलमान ने एक सरप्राइज़ कैमियो भी किया था. एक्स पर एक यूज़र द्वारा शेयर की गई फिल्म की एक वायरल क्लिप में सलमान एक ट्रक ड्राइवर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं और अभिषेक उनके बगल में बैठे हैं. जैसे ही वह गाड़ी चला रहे होते हैं, ऐश्वर्या लिफ्ट के लिए हाथ हिलाती दिखाई देती हैं, लेकिन ट्रक आगे बढ़ जाता है. बाद में, सलमान अभिषेक को छोड़ने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी मंज़िल आ गई है.

ढाई अक्षर प्रेम के के अलावा, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने कई फिल्मों में स्क्रीन स्पेस साझा किया है, जिनमें कुछ ना कहो, उमराव जान, धूम 2, गुरु, सरकार राज और रावण शामिल हैं. दोनों ने अप्रैल 2007 में शादी की और नवंबर 2011 में अपनी बेटी आराध्या बच्चन का स्वागत किया.

सलमान, ऐश्वर्या और अभिषेक का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो, सलमान खान वर्तमान में लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीजन को होस्ट कर रहे हैं. वह अगली बार जून 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प पर आधारित फिल्म "बैटल ऑफ़ गलवान" में नज़र आएंगे.

इस बीच, ऐश्वर्या राय बच्चन आखिरी बार मणिरत्नम की 2023 में रिलीज़ होने वाली फिल्म "पोन्नियिन सेलवन: II" में नज़र आई थीं. अभिषेक बच्चन की सबसे लेटेस्ट रिलीज "कालीधर लापता" में थी, जिसका प्रीमियर अगस्त में ज़ी5 पर हुआ था.

