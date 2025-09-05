विज्ञापन

वो फिल्म जिसमें सलमान खान के भाई अरबाज थे ऐश्वर्या के पति, अभिषेक थे बॉयफ्रेंड, जानते हैं नाम?

2003 में रिलीज हुई इस फिल्म में सलमान खान के भाई अरबाज खान ने ऐश्वर्या राय के पति का रोल प्ले किया था. क्या आपको मालूम है इस फिल्म का नाम?

इस फिल्म में अरबाज खान बने थे ऐश्वर्या के पति

सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव-स्टोरी से तो उनके फैंस अच्छे से वाकिफ हैं. हालांकि कपल कभी एक नहीं हो सका, लेकिन उनके प्यार के चर्चे आज भी बी-टाउन में कम नहीं हुए हैं. ऐश और सलमान ने एक ही फिल्म हम दिल दे चुके सनम में साथ में बतौर लीड जोड़ी काम किया था और उसके बाद यह पूर्व कपल फिर कभी साथ में नहीं दिखा. फिर ऐश्वर्या राय की शादी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से हो गई. सलमान को अभिषेक-ऐश्वर्या की एक फिल्म में ट्रक ड्राइवर के रोल में देखा गया था और वहीं साल 2003 में रिलीज हुई इस फिल्म में सलमान खान के भाई अरबाज खान ने ऐश्वर्या राय के पति का रोल प्ले किया था. क्या आपको मालूम है इस फिल्म का नाम?

क्या थी इस फिल्म की कहानी?
इस फिल्म की कहानी में अभिषेक बच्चन ने राज, ऐश्वर्या ने नम्रता श्रीवास्तव और अरबाज खान ने संजीव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया है. राज अपने चाचा सतीश शाह के बेटे की शादी में अमेरिका से आता है और उसके चाचा उसकी शादी के लिए अपने ऑफिस की कई लड़कियों को दिखाते हैं, लेकिन राज शादी में नम्रता को नाचते हुए देखता है और उस पर फिदा हो जाता है. बाद में पता चलता है कि नम्रता पहले से शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है और संजीव (अरबाज) उनका हसबैंड है, लेकिन संजीव पत्नी नम्रता को प्रेग्नेंट कर दूसरी औरत के लिए छोड़कर चला जाता है.  पूरी कहानी पता करने के बाद राज नम्रता को अपनी मां से मिलाने का फैसला करता है.

क्या है फिल्म का नाम?
इसी फिल्म का निर्देशन रोहन सिप्पी ने किया था और इसके निर्माता रमेश सिप्पी थे. फिल्म की कहानी लिखी थी रोहन मेहरा ने और शंकर-एहसान-लॉय ने म्यूजिक दिया था. फिल्म 5 सितंबर 2003 को रिलीज हुई थी और फिल्म का नाम है कुछ ना कहो. फिल्म के बाकी कलाकारों में जसपाल भट्टी, राजा चौधरी, जेनिफर विंगेट, जोया अफरोज और एजाज खान सपोर्टिंग रोल में थे. फिल्म कुछ ना कहो का बजट 8 करोड़ रुपये था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. ऐश्वर्या और अभिषेक की जोड़ी की यह फिल्म हिट रही थी और इस फिल्म के सभी गाने भी हिट हुए थे.


 

