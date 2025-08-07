'हम दिल दे चुके सनम'के सेट पर सलमान खान हो गए थे बेहद नाराज, लड़खड़ाकर गिर पड़े और सेट से भागे...

शीबा चड्ढा ने हाल ही में बताया कि संजय लीला भंसाली की 'हम दिल दे चुके सनम' उनकी पहली फिल्म थी. उन्होंने सलमान खान के साथ काम करने के दिनों को याद किया और बताया कि कैसे फिल्म के सेट पर उनका गुस्सा भड़क जाता था. शीबा चड्ढा ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत की, जहां उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों को याद किया. उन्होंने संजय लीला भंसाली की 'हम दिल दे चुके सनम' की शूटिंग के दौरान सेट पर बिताए समय को याद किया, जिसमें सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन लीड रोल में थे.

सेट पर सलमान खान के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए शीबा चड्ढा ने कहा, "मुझे याद है कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़े थे और सेट से बाहर निकल गए थे. उन्होंने दरवाज़ा ऐसे पटका था और दरवाज़े के पीछे एक बूढ़ा लाइटमैन था जो थोड़ा घायल हो गया था. मैं सोच रही थी, बाप रे, ऐसा होता है क्या सितारों के साथ?" इसके अलावा, उन्होंने एक ख़ास घटना के बारे में बताया जब सलमान को सीन के अनुसार शीबा चड्ढा को गले लगाना था, लेकिन सलमान ने साफ़ मना कर दिया. शीबा ने बताया, "उन्हें मुझे हग करना था और सलमान ने मना कर दिया. उन्होंने कहा, 'मैं हग नहीं करुंगा. तब स्थिति थोड़ी बिगड़ गई, जहां संजय लीला भंसाली को बीच में आकर सलमान खान को स्क्रिप्ट की मांग के अनुसार जाने के लिए मनाना पड़ा.

शीबा चड्ढा के प्रोजेक्ट्स

शीबा की कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरीज़ 'बकैती' ज़ी5 पर रिलीज़ हो रही है. इसका निर्देशन अमीत गुप्ता ने किया है. शीबा चड्ढा एक मध्यमवर्गीय परिवार की अहम भूमिका निभा रही हैं और कहानी गाजियाबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है. उनकी सबसे अपकमिंग प्रोजेक्ट है नितेश तिवारी की रामायण: पार्ट I, जिसमें वह मंथरा का किरदार निभाएंगी.

