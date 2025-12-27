धुरंधर को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर अनुपम खेर का आया रिएक्शन, बोले- मेरा फिल्म से कोई लेना-देना नहीं है

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' का क्रेज फैंस से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स के सिर चढ़कर बोल रहा है. जो भी फिल्म को देख रहा है, वो तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है. अभिनेता अनुपम खेर का कहना है कि ये फिल्म उन सभी के मुंह पर तमाचा है, जिन्होंने फिल्म को प्रोपेगेंडा साबित करने की कोशिश की थी. अनुपम खेर ने फिल्म धुरंधर की सफलता और फिल्म पर प्रोपेगेंडा का तमगा लगा देने वाले लोगों के बारे में खुलकर बात की है. अभिनेता इस फिल्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वे फिल्म की अपार सफलता से बहुत खुश हैं. उनका मानना है कि फिल्म ने हिंदी सिनेमा में बनने वाली फिल्मों को नई राह दिखाई है.

धुरंधर की सक्सेस पर बोले अनुपम खेर

उन्होंने एक वीडियो में कहा, "मेरा फिल्म से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन फिल्म इतनी सफलता पा रही है कि देश-विदेश से लोग मुझे फोन करके धुरंधर के बारे में पूछ रहे हैं. एक अभिनेता होने के नाते मेरे लिए ये खुशी की बात है, लेकिन मुझे इस चीज की भी खुशी है कि फिल्म को कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा फिल्म साबित करने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं रहे."

धुरंधर को प्रोपेगेंडा कहने वालों को अनुपम खेर ने दिया जवाब

अपनी फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' और 'द कश्मीरी फाइल्स' को याद कर उन्होंने कहा कि 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा साबित कर दिया था और ये मेरे लिए दुख की बात थी. 'द कश्मीरी फाइल्स' के साथ भी यही हुआ था, लेकिन धुरंधर ने प्रोपेगेंडा बताने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है. मेरे 41 साल के करियर में मैंने कई लैंडमार्क वाली फिल्में देखी हैं, लेकिन लंबे समय बाद धुरंधर ने हिंदी सिनेमा को नई दिशा दी है. अभिनेता का मानना है कि धुरंधर की वजह से उनके अंदर पूरे जोश से काम करने की नई ऊर्जा जागी है.

आदित्य धर की तारीफ की

अभिनेता की वीडियो पर आदित्य धर ने भी कमेंट कर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कमेंट कर लिखा, "यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है. आपके शब्दों में कितनी सच्ची भावना और उदारता झलकती है, और उन फिल्मों के साथ मेरा नाम आना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है. मैं ऐसी फिल्में बनाना जारी रखना चाहता हूं जो ईमानदार, निडर हों और उम्मीद है कि समय की कसौटी पर खरी उतरें."

अनुपम खेर की 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. फिल्म अपना बजट तक भी नहीं निकाल पाई थी और ऐसा ही 'द कश्मीर फाइल्स' के साथ हुआ था. फिल्म के निर्माता और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को सही साबित करने के लिए बहुत सारे डिबेट शो में हिस्सा लिया था.