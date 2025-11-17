शत्रुघ्न सिन्हा ने हेमा मालिनी से लिया धर्मेंद्र का हालचाल, धरम पाजी को बताया बड़ा भाई

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इन दिनों अपने स्वास्थ्य को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में खबर आई कि तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. लेकिन अब धर्मेंद्र अपने घर पर हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं. वहीं उनका हालचाल लेने के लिए उनके दोस्त और करीबी घर आ रहे हैं. इसी सिलसिले में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से मुलाकात की. धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ दिन बाद ही उनके पुराने दोस्त और सह-कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा उनसे मिलने पहुंच गए.

क्या बोले शत्रुघ्न सिन्हा

सोमवार को शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ हेमा मालिनी के घर गए और परिवार वालों का हालचाल जाना. शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स हैंडल पर दो तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो, पूनम सिन्हा और हेमा मालिनी साथ नजर आ रहे हैं. कैप्शन में उन्होंने लिखा, “मेरी सबसे प्यारी साथी पूनम के साथ अपनी बहुत प्यारी फैमिली फ्रेंड, बेहतरीन इंसान, शानदार एक्ट्रेस, शीर्ष कलाकार और कुशल सांसद हेमा मालिनी जी से मिलने गया. हमारी दुआएं उनके पूरे परिवार के साथ हैं. बड़े भाई (धर्मेंद्र जी) और परिवार की सेहत के बारे में भी पूछा.”

Along with my 'bestest half' @PoonamSinha went to meet, greet & God Bless, our very dear family friend, one of the finest human beings, star/actress, par excellence, artist of the highest calibre, an able Parliamentarian @dreamgirlhema

Our prayers are with them all & we inquired… pic.twitter.com/yc0pfHkpT2 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 17, 2025

कब अस्पताल में भर्ती हुए थे धर्मेंद्र

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैंस भावुक होकर दुआएं कर रहे हैं और दोनों परिवारों की दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि धर्मेंद्र 31 अक्टूबर से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. 12 नवंबर की सुबह करीब साढ़े सात बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि अब उनका इलाज घर पर ही जारी रहेगा, क्योंकि परिवार ने घर पर ही देखभाल का फैसला लिया है.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

धर्मेंद्र के परिवार ने भी बयान जारी कर कहा, “धर्मेंद्र जी अस्पताल से घर लौट आए हैं और अब घर पर ही आराम करेंगे. कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें और उनके और परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें. आपके प्यार और दुआओं के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया.” सुपरस्टार धर्मेंद्र ने शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश और ड्रीम गर्ल जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं. हाल ही में वो शाहिद कपूर-कृति सेनन की फिल्म “तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया” में नजर आए थे. अब वो जल्द ही अगस्त्य नंदा की फिल्म “इक्कीस” में दिखेंगे, जो 25 दिसंबर को रिलीज होगी.