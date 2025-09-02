जब धर्मेंद्र को सताने लगी थी नातियों की टेंशन, बेटी ईशा देओल के तलाक से टूट गए थे एक्टर

फिल्म इंडस्ट्री के माचो मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र देखने में जितने हट्टे कट्टे और मजबूत नजर आते हैं. दिल और जज्बातों के मामले में वो उतने ही नर्म भी हैं. जब हेमा मालिनी से प्यार हुआ तब उनसे हर कीमत पर शादी की. लेकिन इस दौरान अपनी पहली शादी और अपने बच्चों की फिक्र और साथ को कभी नहीं छोड़ा. ऐसा ही इमोशन्स वो अपने बच्चे और उनकी फैमिली के लिए भी रखते हैं. इसलिए जब उनकी बेटी ने तलाक का फैसला किया. तब धर्मेंद्र काफी दुखी हुई थे. उन्हें चिंता थी तो बस अपने ग्रैंड किड्स की.

ये भी पढ़ें: किसानों की जमीन को लेकर विवादों में आईं शाहरुख खान की बेटी सुहाना, बिना अनुमति खरीद कराड़ों की जमीन

ईशा देओल ने लिया था तलाक

फरवरी 2024 में ईशा देओल और भरत तख्तानी ने अपनी 11 साल की शादी खत्म करने की घोषणा की थी. जिससे उनके फैन्स, फैमिली, खासतौर से धर्मेंद्र काफी हैरान रह गए थे. दोनों ने ये फैसला आपसी सहमति से लिया और सब कुछ सोचने समझने के बाद ही दुनिया के सामने रखा. हालांकि, इस फैसले से ईशा के पिता और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र काफी भावुक और दुखी नजर आए. उन्हें इस बात की चिंता थी कि इस अलगाव का असर बच्चों पर न पड़े. एक पिता के रूप में उनका दर्द साफ झलक रहा था. खासकर अपनी नातिनों को लेकर.

धर्मेंद्र को हुई नातिनों की चिंता

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र ने ईशा के फैसले का विरोध नहीं किया. लेकिन वो दुखी जरूर थे. उन्हें उम्मीद थी कि अगर रिश्ता बच सकता है, तो दोनों को फिर से सोचने का मौका देना चाहिए. ईशा की दोनों बेटियां राध्या और मिराया से उनका गहरा लगाव है. और, वो नहीं चाहते थे कि बच्चे इस फैसले से आहत हों. हालांकि वो ईशा और भरत की शादी को नहीं बचा सके थे. दोनों ने साप कर दिया था कि वो ये फैसला आपसी समझदारी से ले रहे हैं. साथ ही ये भी यकीन दिलाया कि उनके बच्चों की भलाई उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी. दोनों ने लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील भी की.