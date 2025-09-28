जब अपने फैन को धर्मेंद्र ने था पीटा, बाद में उसे ही ले आए घर, बॉबी देओल ने कहा- आपने मेरे पिता का हाथ नहीं...

सुपरस्टार धर्मेंद्र को बॉलीवुड का हीमैन कहा जाता है, जिनकी दशकों से खूब फैन फॉलोइंग है. वहीं 89 साल की उम्र में भी धरम पाजी का चार्म कम नहीं हुई है, जिसका अंदाजा उनके एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर फैंस के कमेंट्स से लगाया जा सकता है, जो उनकी तारीफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते. लेकिन हर आइकॉनिक स्टार्स की तरह धर्मेंद्र के भी कुछ ओवर एक्साइटेड फैंस थे, जिनसे सुपरस्टार को निपटना पड़ता है. हालांकि इन्हीं में से एक फैन पर धर्मेंद्र अपना आपा खो बैठे थे.

यूट्यूबर राज शमानी के साथ बातचीत में बॉबी देओल, धर्मेंद्र के छोटे बेटे और सनी देओल के छोटे भाई ने अपने बचपन का एक किस्सा याद किया जब उनके पिता ने एक फैन की पिटाई कर दी थी. उन्होंने कहा, "वह जिनसे भी मिलते हैं, उन्हें बहुत खास महसूस कराते हैं. वह उन्हें इतना सम्मान और प्यार देते हैं, और यह एक दुर्लभ गुण है. कई बार ऐसा भी हुआ है कि ज़ाहिर है, कुछ फैन्स ने कुछ बेवकूफी की है और उन्होंने उनकी पिटाई भी की है,"

आगे बॉबी देओल ने कहा, क्योंकि जब नए फैंस आते थे तो उन्हें पता नहीं था कि कैसे रिएक्ट करे. वह एक्साइटेड हो जाते थे. वह कुछ बेवकूफी भरी बात कह देते या गलत बिहेव करते और मैं यह देखता था और सोचता था कि मेरे पिता ये क्यों कर रहे हैं. आगे बॉबी देओल ने बताया कि जिस फैन को उन्होंने पीटा था वह उसे बाद में घर पर ले आए और उसे बैठाकर दूध और खाने के लिए कुछ दिया. इतना ही नहीं उन्होंने कुछ कपड़े भी दिए.

बॉबी देओल ने आगे कहा, वह ऐसे हैं. वह एक कर्मठ व्यक्ति हैं, जिन्हें शब्दों की जरुरत नहीं. अगर मेरे पापा को कोई अपसेट करता तो बस बात खत्म. लोग मेरे भाई के ढाई किलो का हाथ का जिक्र करते रहते. लेकिन आपने मेरे पिता का हाथ नहीं देखा वह 20 किलो का है. अपनी परवरिश के बारे में बात करते हुए बॉबी ने कहा, मेरे पिता मुझे घर से बिल्कुल भी निकलने नहीं देते थे. मैं स्कूल से सीधा घर जाता था. बस वही था. मेरे लिए रात 9 बजे तक का कर्फ्यू ता. मैं दोस्तों के घर जाता था. उनकी पार्टी के लिए मदद करता था और चला जाता था.