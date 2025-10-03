विज्ञापन

धर्मेंद्र-अमिताभ बच्चन का 21 साल पुराना वीडियो, गलत नंबर पर दो सुपरस्टार ने किया प्रैंक, फैंस बोले- किस्मत..

21 साल पुराने इस वीडियो को देखें, जिसमें बिग बी और धर्मेंद्र को एक शख्स से प्रैंक कॉल करते देखा जा रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
धर्मेंद्र-अमिताभ बच्चन का 21 साल पुराना वीडियो, गलत नंबर पर दो सुपरस्टार ने किया प्रैंक, फैंस बोले- किस्मत..
धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने जब गलत नंबर पर किया कॉल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दो सुपरस्टार धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जय-वीरू की जोड़ी आज भी सही सलामत है और लोग आज भी इस जोड़ी पर जमकर प्यार लुटाते हैं. इस सुपरहिट जोड़ी की फिल्म शोले तब तक याद की जाएगी, जब तक सिनेमा है और यह फिल्म धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जय-वीरू की जोड़ी की वजह से बहुत खास है. इस जोड़ी ने साथ में कई हिट फिल्मों में काम किया है. फिल्मों के अलावा बैक-स्टेज  भी इस जोड़ी ने खूब मस्ती की है. अब आप इस 21 साल पुराने वीडियो को देखें, जिसमें बिग बी और धर्मेंद्र को एक शख्स से प्रैंक कॉल करते देखा जा रहा है.

धर्मेंद्र-बिग बी का फोन प्रैंक

बिग बी और धर्मेंद्र ने यह प्रैंक फिल्म हम कौन हैं (2004) के सेट पर किया था. उस वक्त देश में स्मार्ट फोन नहीं थे और एक्टर्स ने नोकिया के सेल से एक शख्स से मिलकर प्रैंक किया था. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का मजेदार फोन प्रैंक, एक रॉन्ग नंबर पर दोनों ने एक शख्स के साथ प्रैंक किया, वो शख्स बहुत लकी था, एक ही फ्रेम में तीन लेजेंड, अमिताभ, धर्मेंद्र और नोकिया 3310'.  सेट पर अमिताभ और धर्मेंद्र दोनों ही सूट-बूट में दिख रहे हैं.

फैंस ने लुटाया स्टार जोड़ी पर प्यार

इस वीडियो पर इस स्टार जोड़ी के फैंस मजेदार कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'बिग बी और धर्मेंद्र की मस्ती कभी खत्म नहीं होगी'. दूसरे फैन ने लिखा है, 'इस जोड़ी की तो बात ही अलग है'. तीसरा लिखता है, 'धर्मेंद्र और बिग बी के इस फन ने शोले की याद दिला दी. बता दें, साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले मौजूदा साल में अपनी रिलीज के 50 साल पूरे कर चुकी है. धर्मेंद्र और बिग बी आज भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं. धर्मेंद्र की एज 90 से ज्यादा है और बिग बी उम्र के 80वें पड़ाव को पार कर चुके हैं. उम्र के इस पड़ाव पर भी दोनों स्टार्स सेट पर बिल्कुल एक्टिव नजर आते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amitabh Bachchan, Dharmendra, Phone Call Prank, Bollywood Actors
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com