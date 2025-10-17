अभिषेक बच्चन को जब हो गया था कोरोना, नाराज हुए थे अजय देवगन, पूछा कुछ ऐसा कि होने लगा फोन उठाने का पछतावा

कोविड 19 की पहली लहर के दौरान जिसे भी कोरोना होने की खबर आती थी. लोगों की सहानुभूति उस शख्स के साथ जुड़ जाती थी. लेकिन अभिषेक बच्चन और अजय देवगन के मामले में ऐसा नहीं हुआ. अभिषेक बच्चन खुद इस किस्से का खुलासा कर चुके हैं. जब अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव हुए. तब फोन कर उनसे चंद सहानुभूति भरे बोल बोलने की जगह अजय देवगन गुस्से से भड़क गए थे. कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में खुद अभिषेक बच्चन ने मजेदार अंदाज में वो किस्सा सुनाया. जिसे सुनकर अजय देवगन भी मुस्कुराते हुए नजर आए.

कोरोना पॉजिटिव हुए अभिषेक बच्चन

अभिषेक बच्चन ने कहा कि घर में सबसे पहले उनके पिता अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई. उन्हें हॉस्पिटल छोड़ कर वो घर लौट रहे थे उससे पहले ही हॉस्पिटल से फोन आ गया कि वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हैं. अभिषेक बच्चन ने बताया कि उस वक्त सबसे बड़ा टेंशन ये था कि घर पर मां है, वाइफ और बेटी है. बहन और उसके दोनों बच्चे हैं. उन्हें भी कोरोना न हो जाए. ऐसे समय पर अजय देवगन का फोन आया. जिसे देखकर उन्हें लगा कि अजय देवगन शायद प्यार भरे कुछ शब्द कहेंगे. अभिषेक बच्चन ने कहा कि वो वैसे तो किसी का फोन नहीं उठा रहे थे. लेकिन अजय देवगन का नंबर देखकर उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया.

अजय देवगन ने लगाई फटकार

अभिषेक बच्चन ने बताया कि अजय देवगन ने सीधे उन्हें फटकारना शुरू कर दिया कि कैसे हुआ है ये. ध्यान रखना चाहिए. ये बातें अजय देवगन ने काफी सख्त टोन में कही. अभिषेक बच्चन ने कहा कि ऐसी बातें सुनकर एक बार तो ऐसा ही लगा कि क्यों ये फोन रिसीव किया. ये सुनकर कपिल शर्मा और अजय देवगन दोनों हंस पड़े. अभिषेक बच्चन ने आगे कहा कि तब उन्हें याद आया कि अजय देवगन खुद उनसे चार पांच दिन पहले मिलकर गए हैं. इसलिए उन्हें ये टेंशन था कि कहीं वो भी कोरोना पॉजिटिव न हो जाएं.