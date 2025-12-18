आराध्या के स्कूल एनुअल फंक्शन अटेंड करने पहुंची बच्चन फैमिली, खुद सासू मां का हाथ पकड़ कर लाए अभिषेक

मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को हुए एनुअल डे फंक्शन में बच्चन परिवार एक साथ नजर आया. अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या का स्कूल फंक्शन अटेंड करने पहुंचे. इस मौके पर ऐश्वर्या की मां वृंदा राय भी परिवार के साथ दिखाई दीं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में अमिताभ बच्चन ब्लैक सूट और ब्लेजर में बेहद स्मार्ट दिखे. वहीं अभिषेक बच्चन ने ब्लू कलर की कैजुअल ड्रेस पहनी हुई थी. ऐश्वर्या राय ब्लैक आउटफिट के साथ खूबसूरत बनारसी दुपट्टे में हमेशा की तरह एलिगेंट नजर आईं. तीनों जब वेन्यू पर पहुंचे तो अभिषेक और ऐश्वर्या को कुछ देर आपस में बातचीत करते हुए भी देखा गया. ऐसा लग रहा था कि वे परिवार की एंट्री को लेकर आपस में तालमेल बना रहे हों.

कुछ ही देर बाद ऐश्वर्या की मां वृंदा राय भी वहां पहुंचीं और इसके बाद पूरा परिवार एक साथ स्कूल के अंदर गया. यह नजारा इसलिए भी खास रहा क्योंकि पिछले कुछ समय से अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. ऐसे में बच्चन परिवार का एक साथ नजर आना चर्चा का विषय बन गया. यह पूरा कार्यक्रम बेटी आराध्या के लिए था, जो इसी स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं. आराध्या के लिए यह दिन बेहद खास था और परिवार की मौजूदगी ने इसे और भी यादगार बना दिया. बच्चन परिवार आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करता है, इसलिए उनका इस तरह एक साथ दिखना फैंस के लिए खास रहा.

हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने अपनी शादी को लेकर चल रही अफवाहों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आराध्या इन बातों से अनजान हैं. अभिषेक के मुताबिक आराध्या काफी समझदार है और उसकी प्राथमिकता ऐसी बातों पर नहीं है. उन्होंने बताया कि आराध्या के पास फोन नहीं है और अगर उसके दोस्त संपर्क करना चाहते हैं तो वे ऐश्वर्या के फोन पर कॉल करते हैं. यह फैसला उन्होंने काफी पहले लिया था.

अभिषेक और ऐश्वर्या की मुलाकात 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी. दोनों ने धूम 2 और गुरु जैसी फिल्मों में साथ काम किया. अप्रैल 2007 में दोनों की शादी हुई और 2011 में उनकी बेटी आराध्या का जन्म हुआ. सालों से यह जोड़ी अपनी निजी जिंदगी को लेकर कम ही बयान देती आई है, लेकिन इस पारिवारिक मौजूदगी ने कई सवालों पर विराम लगाने का काम किया.