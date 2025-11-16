क्या होती हैं ब्लू फैमिली एंटरटेनर फिल्में? क्या आपने देखी हैं लिस्ट में शामिल ये फिल्में

बड़े पर्दे पर पूरी फैमिली के साथ देखी जाने वाली ड्रामा-फुल रॉम-कॉम से दर्शक जितना एक्साइट होते हैं, उतना किसी और चीज से नहीं. सालों से कई मॉडर्न रोमांटिक कॉमेडीज ने दर्शकों को हंसाया, रुलाया और फिर से प्यार में डाल दिया है. इन्हीं में से एक हालिया एंटरटेनर जिसने हर जगह फैंस का दिल जीता है. दे दे प्यार दे 2, जो अपनी पहली फिल्म जितनी ही प्यारी और मनोरंजक सीक्वल साबित हुई है. आइए नजर डालते हैं उन फैमिली एंटरटेनर्स पर जिन्होंने हाल के समय में दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है. इसी तरह की फिल्मों तो ट्रू ब्लू फैमिली एंटरटेनर्स!

दे दे प्यार दे 2

यह सीक्वल हर पहलू पर खरा उतरा है. अजय देवगन और आर.माधवन की मजेदार नोंक-झोंक ने पूरे शो में दर्शकों को हंसते रहने पर मजबूर कर दिया. रकुल प्रीत सिंह की सीन्स चुराने वाली परफॉर्मेंस से लेकर मीजान जाफरी के अपने ही पिता, ओजी डांस गुरु जावेद जाफरी के साथ एनर्जेटिक डांस-ऑफ तक दर्शक पूरे दिल से इस साल के सबसे बड़े फैमिली एंटरटेनर के लिए चीयर कर रहे हैं.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

ब्रेक-अप्स और शादियों पर मजेदार ट्विस्ट पेश करती यह फिल्म दर्शकों को एक फ्रेश, फील-गुड अनुभव देती है. वरुण धवन और जान्हवी कपूर की अट्रैक्टिव केमिस्ट्री और रोहित सराफ व सान्या मल्होत्रा की स्वीट बॉन्डिंग ने दर्शकों का दिल छू लिया.

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया

एक इंसान का रोबोट से प्यार कर बैठना कितना दिलचस्प! शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर यह फिल्म दर्शकों के लिए बिल्कुल ऐसा ही फ्रेश और एंटरटेनिंग अनुभव लेकर आई. यूनिक कॉन्सेप्ट, फनी मोमेंट्स और दिल छू लेने वाली केमिस्ट्री ने दर्शकों को शुरू से अंत तक बांध कर रखा.

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

अपोजिट्स अट्रैक्ट लेकिन जब दोनों की फैमिलीज टकराती हैं तो क्या होता है? रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के किरदारों ने दर्शकों को हंसाया, रुलाया और उनके रिश्ते के लिए आखिरी तक rooting करवाई. दोनों तरफ की बिल्कुल अलग फैमिली डायनेमिक्स ने फिल्म को और भी relatable बनाया, जिससे यह फैन-फेवरेट बन गई.

तू झूठी मैं मक्कार

प्यार, झूठ और इनके बीच की सारी उलझनें इस फिल्म की असली सवारी यही है. रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की झिलमिलाती केमिस्ट्री और उनकी लगातार चलती नोक-झोंक ने दर्शकों को पूरा एंटरटेन किया. मॉडर्न-डे रिलेशनशिप का बेहद relatable ड्रामा और साथ में लव रंजन का सिग्नेचर ह्यूमर—इन सबने इसे तुरंत ही क्राउड-प्लीजर और रोम-कॉम फैंस की फेवरेट फिल्मों में शामिल कर दिया.